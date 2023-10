BBN: we wtorek o godz. 10.30 narada z udziałem prezydenta, premiera i przedstawicieli rządu

We wtorek o godz. 10.30 odbędzie się narada z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i przedstawicieli rządu ws. sytuacji w Izraelu - poinformowało we wtorek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

"Dziś, 10 października 2023 r. ok. godz. 10.30 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, odbędzie się zwołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę narada z udziałem Premiera oraz przedstawicieli rządu poświęcona sytuacji w Izraelu" - czytamy w komunikacie BBN.

Po naradzie, ok. godz. 11.30, planowana jest wypowiedź Prezydenta RP dla mediów.

W sobotę rano na Izrael rozpoczął się atak muzułmańskiego Hamasu. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. W niedzielę po południu izraelskie wojsko poinformowało, że przeprowadza zmasowane ataki lotnicze na cele w Autonomii Palestyńskiej, gdzie ukrywać się mają bojownicy Hamasu. W nocy z niedzieli na poniedziałek wojsko izraelskie poinformowało, że nadal prowadzi naloty powietrzne w Strefie Gazy.

Jak informował w poniedziałek szef MSZ Zbigniew Rau, około 1 tys. polskich obywateli będzie chciało wydostać się z Izraela; będzie dwutorowa ewakuacja powietrzna, oprócz lotów z Tel-Awiwu do Warszawy, trzy samoloty będą zabierać naszych rodaków z Tel-Awiwu do Chanii na Krecie i stamtąd do Polski.

"Wczoraj w godzinach wieczornych udało się ewakuować z lotniska (Ben Guriona) już ponad 251 osób, które przybyły dziś rano do Polski, do Warszawy trzema samolotami - Boeingiem 737 i dwoma samolotami C130 Hercules" - mówił Rau podczas poniedziałkowej konferencji.

W MSZ działa centrum operacyjne, które uruchomiło infolinię, aby przyjmować zgłoszenia i udzielać informacji. Działają dwa numery infolinii: w Polsce + 48 22 523 88 80 oraz w Izraelu + 972 372 53 111. Dostępny jest także adres e-mail: ewakuacja@msz.gov.pl.