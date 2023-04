Beata Szydło: 500 Plus to program pisany sercem

500 Plus to był program pisany sercem. Wprowadziliśmy go, by wesprzeć polskie rodziny. Wielu przywróciliśmy godność. Dał im poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego - mówiła b. premier Beata Szydło w TVP Info w siódmą rocznicę wprowadzenia tego programu społecznego rządu PiS.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"To był program, który wprowadziliśmy, by wesprzeć polskie rodzin. Wielu rodzinom przywróciliśmy godność. Poprawiliśmy ich sytuację materialną. To była inwestycja w dzieci, w Polaków. To była najlepsza inwestycja, jaką mogliśmy wtedy zrobić. To było to, czego inni nie chcieli lub nie potrafili. Jestem bardzo szczęśliwa, że 1 kwietnia kojarzy się właśnie z tym programem. Uważam, że to jest wielkie osiągnięcie i mam nadzieję, że program będzie dalej kontynuowany przez kolejne lata" - powiedziała była premier, wiceprzewodnicząca EKR w PE Beata Szydło w sobotę wieczorem w programie TVP Info emitowanym na żywo z Wadowic.

"Traktuję ten program jako wielkie zainwestowanie w polskie rodziny. Dał wielu rodzinom poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa ekonomicznego i pokazał, że my nie dzielimy dzieci. Każde dziecko w Polsce jest objęte tym programem"- zaznaczyła europosłanka.

"Wiedziałam, że damy radę. Minister Rafalska i ja miałyśmy za sobą przeszłość sportową i wiedziałyśmy, że nie można się poddawać i aby zwyciężyć, należy walczyć do końca, i tak się stało. Była w nas ogromna determinacja i zapał. To była wielka praca resortu pani minister Rafalskiej i jej ogromna osobista zasługa, ale także zasługa wielu ludzi z rządu. Chcę im podziękować, bo wszyscy włożyli wiele serca w opracowanie tego projektu. 500 Plus to był program pisany sercem. Zjednoczył nas bardzo. Wierzyliśmy w to, że to coś wyjątkowego i przełomowego" - podkreśliła.

"Pamiętam noc z 31 marca na 1 kwietnia 2016 r. Minister Rafalska zadzwoniła do mnie po północy. +Słuchaj, wszystko działa idealnie!+ - powiedziała mi wtedy. Nie musieliśmy zmienić ustawy ani czegokolwiek uzupełniać. Od pierwszego dnia wszystko działało bardzo dobrze. Wiele osób wątpiło w to, że to się uda, że wystarczy pieniędzy. Opozycja mówiła wtedy, że to +rozdawnictwo+ czy +budżet tego nie wytrzyma+. Życie to zweryfikowało" - oceniła Szydło, przypominając okoliczności wprowadzenia Programu Rodzina 500 Plus w 2016 r.

"Politycy PO z jednej strony mówią o nowych programach społecznych. Nawet teraz Donald Tusk mówi o +babciowym+ i zerowym kredycie. +Puszcza oko+ do wyborców. Z drugiej strony jego koledzy partyjni mówią, że 500 Plus to +budowanie marginesu społecznego+ albo że są to +ochłapy+, jak powiedziała jedna z posłanek. Mnie to nie dziwi, bo pamiętam, gdy obiecywali, że nie podniosą wieku emerytalnego, a gdy wygrali wybory - zrobili to. Przeszłość i ich działania pokazują, że jest odwrotnie, niż zapewniali. Miały być obniżane podatki, a oni je podnieśli. Warto przypominać te wypowiedzi. Politycy powinni mówić uczciwie, powinni mówić prawdę" - zaznaczyła była premier.

"500 Plus traktuję jako program inwestycyjny, bo inwestowanie w dzieci i rodzinę to jest najlepsza inwestycja, którą państwo może zrobić. Pamiętam wskaźniki gospodarcze w pierwszy roku po jego wprowadzeniu, jak pozytywnie wpłynął on na rozwój gospodarczy Polski. Trzeba to cały czas podkreślać" - dodała Beata Szydło.

Program Rodzina 500 Plus ruszył 1 kwietnia 2016 r. Początkowo zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Na pierwsze dziecko świadczenie wypłacano jedynie rodzinom, których dochód nie przekraczał 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Od lipca 2019 r. program działa w rozszerzonej formule - świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.