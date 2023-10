Beata Szydło: bez Śląska nie wygramy

Bez Śląska nie wygramy; nie wygramy jako państwo, ojczyzna, Polska, ale też my jako Prawo i Sprawiedliwość potrzebujemy głosów Ślązaków, potrzebujemy waszego poparcia – przekonywała w sobotę w Rudzie Śląskiej była premier, europosłanka PiS Beata Szydło.

"Jeżeli kochacie Polskę, jeżeli chcecie, żeby Polska była bezpieczna, żeby się rozwijała, żeby wasze rodziny były bezpieczne, żebyście nie musieli martwić się o przyszłość swoich dzieci - to zagłosujcie 15 października na Prawo i Sprawiedliwość" - zaapelowała Beata Szydło podczas rudzkiej konwencji PiS.

W trakcie spotkania posłowie i kandydaci PiS przedstawili Deklarację dla woj. śląskiego, w której podkreślono m.in. konieczność wykorzystania rodzimego węgla jako paliwa przejściowego w transformacji, rozwoju wydobycia i przeróbki węgla koksowego, wsparcia rozwoju przemysłu oraz współpracy z samorządami bez względu na poglądy polityczne.

W swoim wystąpieniu b. premier zwróciła uwagę, iż Ruda Śląska to miasto zbudowane na podobnych fundamentach co Unia Europejska, której początkiem była Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Jak mówiła, także historię Rudy Śląskiej, gdzie działa kopalnia Ruda i Huta Pokój, pisały i nadal piszą górnictwo i hutnictwo. Podkreśliła, że są to branże i zakłady ważne dla regionu i dla Polski.

Beata Szydło przypomniała, że w 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów m.in. z hasłami obrony polskiego górnictwa, przemysłu i miejsc pracy, co - jak oceniła - udało się zrealizować. Przekonywała, że także obecnie PiS gwarantuje pomyślną przyszłość dla górnictwa.

"Chcemy, żeby polskie górnictwo było bezpieczne, żeby się rozwijało, żeby miało perspektywę" - powiedziała b. premier. Jej zdaniem, z perspektywy europarlamentu "widać bardzo dobitnie, jak interesy np. niemieckiej energetyki i górnictwa są preferowane kosztem polskiej energetyki i polskiego górnictwa; nie możemy na to pozwolić" - mówiła.

Zdaniem Beaty Szydło, zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i krajowym, potrzebni są ludzie, którzy "rozumieją, że bezpieczeństwo energetyczne to jest również rozwój naszego górnictwa, bo to jest to, co daje nam szansę na przyszłość". Zastrzegła, że chodzi o górnictwo nowoczesne, bezpieczne i dostosowane do współczesnego świata.

B. premier zwróciła uwagę, iż w 2015 r. PiS nie pozwoliło, żeby Platforma Obywatelska zniszczyła górnictwo, i podobną deklarację składa także teraz. "Obronimy miejsca pracy na Śląsku i damy szanse, by Śląsk się rozwijał" - podkreśliła.

Europosłanka wskazała, że "Śląsk zawsze był niezwykle istotny dla rozwoju gospodarczego Polski". "Wierzę, że tak będzie nadal. Chcemy, żeby Śląsk piękniał, zmieniał się. Śląsk to nie tylko gospodarka - to rodzina, to wartości, tu piękna kultura. Tutaj, na Śląsku, naprawdę bije polskie serce" - powiedziała.

"Polska może być dumna z tego, jak pięknie na Śląsku kultywuje się tradycje, jak piękna jest tutaj kultura i jak ważne jest to miejsce dla rozwoju gospodarczego" - dodała, podkreślając, że zadbanie o to wymaga dobrej reprezentacji w parlamencie.

W ocenie Beaty Szydło, w europarlamencie widać, iż toczy się "bardzo brutalna gra interesów", w której konieczna jest obrona interesów polskich - wśród nich wymieniła m.in. niezależność, suwerenność, bezpieczeństwo energetyczne i rozwój gospodarczy. Zadeklarowała działania na rzecz jeszcze lepszego wykorzystania potencjału Śląska i apelowała o "drużynową grę" tym zakresie.

"Ktoś kto nie rozumie, że polityka to jest gra drużynowa - przegrywa. Polska potrzebuje tego, żeby była kontynuowana ta linia programowa, ta polityka, którą rozpoczęliśmy w 2015 roku" - mówiła Szydło, apelując o głosy Ślązaków w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Jej zdaniem, Śląsk, śląskość i polskość łączą się ze sobą bardzo ściśle. "Dla Polski Śląsk jest niezwykle ważny, i dla Śląska Polska jest ważna" - podkreśliła, apelując o głosowanie na obecnych na sali kandydatów, posłów PiS: Marka Wesołego, Bożenę Borys-Szopę, Teresę Glenc, Jerzego Polaczka, Grzegorza Gażę, Piotra Pyzika, Roberta Warwasa, Grzegorza Matusiaka i Piotra Czarnynogę. "Oni zawsze będą bronili waszych spraw, waszych interesów" - zapewniła.

B. premier radziła, by decydując o oddaniu głosu w wyborach odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dziś żyje nam się lepiej, bezpieczniej. "Bezpieczeństwo staje się najważniejsze" - podkreśliła b. premier, oceniając, iż np. w sprawie paktu migracyjnego w Parlamencie Europejskim zapadły złe decyzje. "Tylko Polska jest w stanie w tej chwili przeciwstawić się tym bardzo złym rozwiązaniom, które forsowane są w Parlamencie Europejskim, na poziomie UE. Tu chodzi o nasze bezpieczeństwo" - oceniła Szydło.