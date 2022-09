Beata Szydło krytykuje szefową KE za komentarz ws. wyborów we Włoszech

"Przewodnicząca KE publicznie przyznała, że jest gotowa używać różnych +narzędzi+, by wpływać na wewnętrzną sytuację polityczną w krajach UE" - stwierdziła eurodeputowana PiS Beata Szydło, odnosząc się do komentarza Ursuli von der Leyen w sprawie wyborów we Włoszech.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Von der Leyen była pytana o wybory parlamentarne we Włoszech w kontekście tego, że wśród kandydatów są politycy "bliscy" Władimira Putina.

"Zobaczymy wynik głosowania we Włoszech. Były też wybory w Szwecji. Jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier" - odpowiedziała szefowa Komisji Europejskiej, która wzięła w czwartek udział w debacie na amerykańskim uniwersytecie Princeton.

"Moje podejście jest takie, że pracujemy z każdym demokratycznym rządem, gotowym pracować z nami" - dodała Ursula von der Leyen cytowana przez agencję Ansa.

"Przewodnicząca Komisji Europejskiej publicznie przyznała, że jest gotowa używać różnych +narzędzi+, by wpływać na wewnętrzną sytuację polityczną w krajach UE, wymieniając Włochy, Polskę i Węgry. To dowód na jawne łamanie zasad UE, ale nie przez te kraje, a przez KE" - napisała z koeli w piątek we wpisie na Twitterze była premier Beata Szydło.

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.