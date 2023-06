Beata Szydło: nie zapomnimy o ofiarach niemieckiego projektu przebudowy Europy

Nigdy nie zapomnimy o ofiarach szaleńczego i zbrodniczego niemieckiego projektu przebudowy Europy - napisała w środę w mediach społecznościowych pochodząca z ziemi oświęcimskiej była premier Beata Szydło.

Była szefowa rządu, a obecnie europoseł, która pochodzi z ziemi oświęcimskiej, we wpisie nawiązała do przypadającej w środę 83. rocznicy pierwszej deportacji Polaków do Auschwitz. 14 czerwca 1940 roku uważany jest za dzień, w którym ten największy później niemiecki obóz zaczął funkcjonować.

Polityk przypomniała we wpisie słowa esesmana, lagerfuehrera Karla Fritzscha, który do przywiezionych 83 lata temu z Tarnowa 728 polskich więźniów powiedział: "przybyliście tutaj nie do sanatorium, tylko do NIEMIECKIEGO obozu koncentracyjnego, z którego nie ma innego wyjścia, jak przez komin".

Beata Szydło przypomniała, że "zachowała się fotografia przedstawiająca pędzenie więźniów do pociągu na dworcu w Tarnowie". "Ukazuje ludzi, którym Niemcy zgotowali straszliwy los, pierwszych z milionów, którzy trafili do obozów śmierci w Auschwitz i wielu innych miejscach. Nigdy nie zapomnimy o ofiarach szaleńczego i zbrodniczego niemieckiego projektu przebudowy Europy" - podkreśliła.

14 czerwca Niemcy przywieźli do tworzonego obozu Auschwitz 728 Polaków z więzienia w Tarnowie. Obóz tworzony był z myślą o umieszczaniu w nim naszych rodaków. Niemcy deportowali do niego łącznie około 150 tys. Polaków. Połowa nie przeżyła. Auschwitz stał się później miejscem masowej zagłady Żydów. Ginęli w nim także Romowie i jeńcy sowieccy. Zgładzono tu około 1,1 mln ludzi.

14 czerwca przypada w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.