Beata Szydło o odejściu Timmermansa z KE: oby krok na drodze do opamiętania ws. Fit For 55

Komisja Europejska w trybie nagłym pożegnała się z Fransem Timmermansem, oby był to krok na drodze do opamiętania w szaleństwie Fit For 55, projektu którego Timmermans jest głównym twórcą - napisała we wtorek b. premier, europosłanka PiS Beata Szydło.

Komisja Europejska bez Fransa Timmermansa

Komisja Europejska poinformowała w komunikacie prasowym, że w związku z decyzją o powrocie do polityki krajowej w Holandii, wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans złożył we wtorek rezygnację z funkcji członka Komisji Europejskiej.

Do tej informacji odniosła się w mediach społecznościowych Beata Szydło.

"Komisja Europejska w trybie nagłym pożegnała się z Fransem Timmermansem. Oby był to krok na drodze do opamiętania w szaleństwie Fit For 55, projektu którego Timmermans jest głównym twórcą" - napisała na Twitterze europosłanka PiS.

W komunikacie KE przekazała, że "przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen wyraziła wdzięczność wiceprzewodniczącemu wykonawczemu Timmermansowi za jego wieloletnią owocną pracę na rzecz Komisji i obywateli europejskich oraz przyjęła jego rezygnację ze skutkiem natychmiastowym".

"Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen postanowiła powierzyć funkcję wiceprzewodniczącego wykonawczego ds. Europejskiego Zielonego Ładu wiceprzewodniczącemu Maroszowi Szefczoviczowi. Zdecydowała również o tymczasowym powierzeniu wiceprzewodniczącemu Szefczoviczowi odpowiedzialności za politykę w dziedzinie klimatu do czasu mianowania nowego członka Komisji z Holandii" - czytamy w oświadczeniu prasowym.

Polska złożyła do TSUE już kilka skarg na przepisy będące częścią pakietu Fit for 55

W kwietniu br. Parlament Europejski przyjął kluczowe dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55", które są konkretnymi aktami prawnymi ukierunkowanymi na ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. W głosowaniu przyjęta została m.in. reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i nowy graniczny mechanizm węglowy (CBAM). Powołany został również Społeczny Fundusz Klimatyczny (SCF).

Polska złożyła do TSUE już kilka skarg na przepisy będące częścią pakietu Fit for 55. Skargi dotyczą m.in.: zakazu rejestracji pojazdów spalinowych po 2035 roku, podwyższenia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia liczby bezpłatnych ETS dostępnych na rynku oraz ingerencji w gospodarkę leśną krajów unijnych.

Poza tym do Komisji Europejskiej została skierowana skarga na Niemcy w sprawie pochodzących z tego kraju i wwiezionych nielegalnie do Polski odpadów.