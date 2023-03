Beata Szydło: Obrona dobrego imienia Jana Pawła II jest potrzebna wszystkim Polakom

Obrona dobrego imienia Jana Pawła II jest potrzebna wszystkim Polakom – mówiła w niedzielę w Sandomierzu była premier Beata Szydło. Apelowała o to, aby Polacy nie dali się „skłócić i podzielić”. Dzisiaj potrzebny nam jest wzajemny szacunek – dodała.

Europosłanka PiS i była premier Beata Szydło spotkała się w niedzielę z mieszkańcami Sandomierza (woj. świętokrzyskie) w ramach kampanii programowej Prawa i Sprawiedliwości "Przyszłość to Polska".

Była premier podczas sesji pytań ze strony mieszkańców była poproszona o odniesienie się do zarzutów zawartych w wyemitowanym w poniedziałek w TVN24 reportażu Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3", w którym opisane zostały przypadki trzech księży: Eugeniusza Surgenta, Józefa Loranca i Bolesława Sadusia oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły.

Szydło zaznaczyła, że wizytę w Sandomierzu rozpoczęła od złożenia kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II. "Można powiedzieć, że to jest tylko gest, ale te gesty, są dzisiaj ważne. Obrona dobrego imienia Jana Pawła II, jego świętości, wielkości jest potrzebna wszystkim Polakom. Za dużo jest w Polsce agresji i nienawiści. Za dużo jest w Polsce złych emocji" - mówiła.

Podkreślała, że "wspólnota rodzi się wtedy, kiedy ojczyzna to świętość, kiedy te wartości, na których zbudowana została nasza suwerenność, są dla nas święte". "Dlatego ta obrona dobrego imienia papieża jest nam potrzebna" - mówiła.

"Nie dajmy się skłócić, nie dajmy się podzielić" - apelowała Szydło. "Naprawdę dzisiaj potrzebny nam jest wzajemny szacunek, spokój, cisza" - dodała.

Europosłanka była również pytana o wojnę na Ukrainie oraz utożsamianie się przez niektóre grupy tamtego społeczeństwa z symbolami m.in. Ukraińskiej Powstańczej Armii.

"Lech Kaczyński przestrzegał Europę i świat przed imperialnymi aspiracjami Rosji. Wtedy tego nie słuchano, lekceważono i dzisiaj mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Myślę, że przyjdzie taki czas, kiedy będzie trzeba poukładać tę naszą historię niełatwą i bardzo bolesną dla nas Polaków. Jednak w relacjach sąsiedzkich przychodzi taki moment, kiedy musimy być razem. To jest wielka odpowiedzialność nas wszystkich za to, żeby Polska była bezpieczna" - mówiła. Jednocześnie podziękowała za otwartość polskiego społeczeństwa i wspieranie uchodźców z Ukrainy.

Uczestnicy spotkania pytali również, czy rozważane są zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych wypłacanych opiekunom osób niepełnosprawnych. "My cały czas zwiększyliśmy środki właśnie dla tych osób, ale wiem, że to jest ciągle niewystarczające. Pojawiła się inicjatywa, żeby opiekunem osoby niepełnosprawnych zezwolić na pracę. Osobiście bardzo poważnie bym się nad tym zastanowiła. To jest pomysł bardzo dobry, trzeba go rozważyć i zastanowić się jak to wszystko przygotować. Myślę, że to jest ten moment, kiedy będziemy też na ten temat rozmawiali" - powiedziała.

Była premier była również pytana o ewentualne reformy systemu emerytalnego. W jej ocenie największą wyzwaniem jest w tym kontekście demografia. "To jest wielkie wyzwanie, które powinno w tej chwili być poważną dyskusją ponad politycznymi sporami" - mówiła.