Beata Szydło: Polska jest przez komisarza Reyndersa i resztę Komisji Europejskiej stawiana pod pręgierzem

Polska jest przez Didiera Reyndersa i resztę Komisji Europejskiej stawiana pod pręgierzem w trybie nieznanym dotąd w Unii Europejskiej - oceniła we wtorek była szefowa polskiego rządu, europosłanka PiS Beata Szydło.

W poniedziałek odbyło się specjalne posiedzenie Komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego poświęcone powołaniu w Polsce komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich. Obecny na posiedzeniu komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders mówił, że KE jest zaniepokojona tą sytuacją i przypomniał o wszczęciu procedury naruszeniowej przeciwko Polsce.

Europosłanka PiS Beata Szydła we wpisie na Twitterze odniosła się we wtorek do słów unijnego komisarza.

"Komisarz Reynders twierdzi, że jest bardzo zatroskany o praworządność w Polsce, ale spektakl, jaki urządza, zaczyna przypominać pokazowe procesy. Polska jest przez Reyndersa i resztę Komisji Europejskiej stawiana pod pręgierzem w trybie nieznanym dotąd w Unii Europejskiej" - zaznaczyła.

Oceniła, że unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders "nawet nie ukrywa, że Polacy nie mogą uchwalać swoich praw bez zgody i nadzoru KE".