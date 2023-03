Beata Szydło: uderzenie w Jana Pawła II to uderzenie w wartości dla Polaków święte

Uderzenie w Jana Pawła II to jest uderzenie w wartości, które są dla nas, Polaków, święte, wartości, które stanowią podwaliny naszego społeczeństwa – powiedziała w niedzielę premier Beata Szydło. Zaznaczyła, że naszym obowiązkiem jest stanąć i go bronić.

Europosłanka PiS i była premier Beata Szydło powiedziała wieczorem w TVP Info, że ataki na Jana Pawła II są dla niej "bulwersujące i niezrozumiałe". Osobom z innych państw tego rodzaju zachowanie "nie mieści się w głowie" - dodała.

"Chodzi w tym przypadku o czystą kalkulację polityczną, o wykorzystywanie ataku na papieża w bieżącej walce politycznej" - ocenił Szydło.

Powiedziała, że ataki na Jana Pawła II stanowią również "osłabianie polskiej suwerenności". To jest "uderzenie w wartości, które są dla nas święte, wartości, które stanowią podwaliny naszego społeczeństwa, naszego narodu, które są ważne dla Polaków" - zaznaczyła była premier.

Przyznała, że nawet dla osób, które nie są wierzące, czy nie są praktykującymi katolikami, Jan Paweł II jest postacią, której należy się szacunek. "Zrozumienie wielkości jego dzieła jest powszechne" - dodała.

Zwróciła uwagę, że "z politycznego punktu widzenia Jan Paweł II przyczynił się do tego, że w Polsce i w krajach naszego regionu nie ma już komunizmu".

Jak zaznaczyła Szydło, "naszym obowiązkiem jest stanąć go bronić". "Jan Paweł II się obroni. Natomiast to my - Polacy - bardziej potrzebujemy zjednoczenia się wokół jego postaci. Może to będzie też jakieś otrzeźwienie i refleksja dla tych, którzy tak strasznie skłócają nasz naród, że trzeba wreszcie powiedzieć: Dość!" - oceniła była premier.

Szydło została zapytana także o wizerunek Polski w kontekście wernisażu wystawy "Push-back jest nielegalny. Pomaganie jest legalne", zorganizowanego w Brukseli przez europosłankę Janinę Ochojską. Wystawa przedstawia obraz sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, granicy zewnętrznej UE, jako łamiący zasady międzynarodowego prawa humanitarnego.

"To jest bulwersujące i nie mieści mi się w głowie" - oceniła Szydło.

Zwróciła uwagę, że na wystawie lansowało się trzech byłych polskich premierów.

"Czy to jest jeszcze koalicja myśląca o Polsce?" - zapytała. Jak zaznaczyła, "można mieć różna poglądy, można wspierać to czy inne ugrupowanie - na tym polega polityka, ale jak się było premierem polskiego rządu, to wie się, że są określone działania służb, których zadaniem jest obrona granicy i z tym mieliśmy wówczas do czynienia".

"Był to atak hybrydowy na polską granicę tuż przed wojną na Ukrainie i Straż Graniczna broniła naszej suwerenności" - powiedziała Szydło.

"Mam nadzieję, że ludzie odpowiednio ocenią tego rodzaju działania. Decyzje przy urnie powinny być dyktowane tym, czy ktoś reprezentuje interesy Polski i broni jej czy też nie" - wskazała była premier.