Będą kolejne spotkania prezydenta ws. noweli Prawa oświatowego

Planowane są kolejne spotkania prezydenta Andrzeja Dudy poświęcone nowelizacji Prawa oświatowego - wynika z nieoficjalnych informacji PAP zbliżonych do prezydenckiej kancelarii. We wtorek prezydent spotka się z przedstawicielami Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski".

9 lutego Sejm odrzucił weto Senatu do nowelizacji Prawa oświatowego, która wzmacnia rolę kuratorów oświaty i zmienia zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach. Prezydent ma czas na decyzję ws. ustawy do 3 marca.

Z nieoficjalnych informacji PAP zbliżonych do KPRP, planowane są kolejne spotkania prezydenta poświęcone tematowi zmian w Prawie oświatowym; Andrzej Duda będzie jeszcze rozmawiał o noweli m.in. z przedstawicielami środowisk samorządowych. We wtorek prezydent spotka się z Ruchem Samorządowym "Tak! Dla Polski".

O tym, że przedstawiciele Ruchu będą namawiali głowę państwa do zawetowania ustawy pisał na Twitterze prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, zasiadający w zarządzie Ruchu. "Dziękujemy za otwartość na dialog. Będziemy namawiali do zawetowania zmian w prawie oświatowym" - zadeklarował Kosiński.

W połowie tygodnia prezydencka minister Bogna Janke rozmawiała z przedstawicielami kampanii Wolna Szkoła - zrzeszającej nauczycieli, oświatowe związki zawodowe, organizacje społeczne, rodziców i uczniów. Relacjonowali oni, że przedstawili na spotkaniu swoje argumenty przeciw noweli - m.in. to, że ustawa może powodować konflikt między kuratorami oświaty a samorządami terytorialnymi, które są pracodawcami dyrektorów szkół. Janke zadeklarowała, że uwagi swych rozmówców przekaże prezydentowi.

Na początku lutego prezydencka minister rozmawiała też o noweli z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pytana, jakie uwagi do noweli przedstawili przedstawiciele ZNP, podkreśliła, że wskazywali m.in. na przewidzianą - ich zdaniem - "nadmierną rolę kuratorów". Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówił po spotkaniu m.in., że Związek nie rozumie, z czego się bierze przekonanie i przesłanie, że trzeba wzmocnić nadzór pedagogiczny - co wynika z nowelizacji ustawy.

W drugiej połowie stycznia pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda rozmawiała na temat zmian w Prawie oświatowym z posłankami zasiadającymi w sejmowej komisji edukacji nauki i młodzieży. Pod koniec stycznia z kolei prezydent spotkał się w tej sprawie z szefem MEiN Przemysławem Czarnkiem; w spotkaniu uczestniczyła też Pierwsza Dama i wiceminister Dariusz Piontkowski.

Nowelizację Prawa oświatowego krytykuje m.in. opozycja, samorządowcy oraz organizacje społeczne. Z kolei według ministra Czarnka to bardzo potrzebna ustawa, "by szkoła mogła uczyć zgodnie z prawem rodziców do wychowania dzieci z ich światopoglądem". Kilka dni temu szef MEiN mówił, że "jest dobrej myśli", że prezydent podpisze ustawę, ale to suwerenna i autonomiczna decyzja głowy państwa. Czarnek dodał, że w sprawie dokumentu rozwiał wątpliwości prezydenta.

W ubiegłym tygodniu szef Gabinetu Prezydenta przyznał w rozmowie z PAP, że "minister Czarnek naprawdę zrobił dużo, by wszystko wyjaśnić, jeśli chodzi o jego stanowisko i uzasadnienie dla jego propozycji". Prezydencki minister podkreślił jednocześnie wówczas, że nie chce uprzedzać decyzji głowy państwa w tej sprawie, a prezydent może nowelę: podpisać, zawetować lub skierować do TK.

Nowelizacja, której projekt przygotowało MEiN, przewiduje m.in., że dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.