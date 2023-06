Będą zmiany w rządzie przed wyborami? Premier zabiera głos

Informacja o zmianach w rządzie jest wyssana z palca. Nie ma żadnych planów co do zmian rządowych - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do artykułu portalu Onet.

Onet podał we wtorek, że "w najbliższych dniach może dojść do poważnych roszad personalnych w rządzie" i że "rozważana jest dymisja aż 17 wiceministrów, a także kilku ministrów konstytucyjnych".

"Większość z nich miałaby zostać pełnomocnikami wyborczymi Prawa i Sprawiedliwości i odpowiadać lokalnie za prowadzenie kampanii. Taki ruch ma być elementem planu premiera Mateusza Morawieckiego" - napisano.

Premier, podczas zorganizowanego w KPRM "Pikniku Rodzina 800+", odniósł się do publikacji Onetu. "W niej jest tyle prawdy, co nic. Jest ona po prostu wyssana z palca. Nie ma żadnych planów, co do zmian rządowych" - podkreślił szef rządu.