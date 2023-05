Będzie II tura wyborów prezydenckich w Turcji. Podano jej termin

Druga tura wyborów prezydenckich w Turcji odbędzie się 28 maja - oświadczył w poniedziałek po południu szef tureckiej Wysokiej Komisji Wyborczej Ahmet Yener.

Wedle wstępnych wyników, na jakie powołał się Yener, ubiegający się o reelekcję prezydent Recep Tayyip Erdogan zdobył 49,51 proc. głosów, o kilka punktów procentowych więcej niż jego główny przeciwnik Kemal Kilicdaroglu, który uzyskał 44,88 proc. głosów.

Druga tura zdecyduje o przyszłości Turcji i jej miejscu na geopolitycznej mapie świata

To Erdogan i Kilicdaroglu zmierzą się w drugiej turze. Trzeci kandydat Sinan Ogan uzyskał poparcie na poziomie 5,17 proc.

Yener dodał, że nawet jeśli wszystkie niepodliczone jeszcze głosy zostałyby przyznane Erdoganowi, uzyskałby on łącznie 49,54 proc., co nadal nie umożliwiłoby mu wygranej w pierwszej turze, do czego potrzeba ponad 50 proc. głosów.

Do podliczenia zostało jeszcze 35 tys. oddanych głosów.

Wybory stulecia w Turcji ważne dla całego świata

Wybory, w szczególności prezydenckie, w Turcji są ważne dla świata, ponieważ państwo to ma istotne znaczenie dla wojny na Ukrainie. Prezydent Erdoğan, który oficjalnie wykazuje pozycję neutralną wobec wojny na Ukrainie i zabiega o pozycję mediatora w tym konflikcie, prowadzi ożywioną wymianę handlową z Rosją, wiele towarów europejskich jest reeksportowana przez terytorium tureckie i trafia na rynek rosyjski. Ponadto armia turecka jest drugą siłą w NATO. Kraj ten jest także regionalnym mocarstwem, które stanowi „bramę handlową” dla Europy na rynki Bliskiego Wschodu.

- System prezydencki stworzony przez prezydenta Erdoğana, który nazywam „systemem po turecku”, nie ma sobie równego na świecie, z wyjątkiem najbardziej autorytarnych dyktatur. W żadnym demokratycznym państwie na świecie nie było jeszcze takiej ingerencji w trójpodział władzy, który w przypadku Turcji został całkowicie odtrącony przez władzę skupiającą wszystkie prerogatywy w rękach jednego polityka – komentuje Ozgur Soner, niezależny politolog turecki na stałe mieszkający w Polsce. Te kwestie związane z ustrojem mają też duże przełożenie na sferę gospodarki i zasadniczy wpływ na inwestorów zagranicznych, którzy obawiają się lokować swoje pieniądze w państwie, gdzie decyzje dotyczące ich inwestycji nie podlegają prawom wolnego rynku, a jedynie arbitralnym decyzjom politycznym. - Turcja jest na liście państw, w których proceder „prania brudnych pieniędzy” dotyczy ludzi z otoczenia prezydenta – twierdzi turecki politolog.