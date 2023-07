Będzie nowa koalicja? Władysław Kosiniak-Kamysz stawia sprawę jasno

Do wyborów idziemy jako Trzecia Droga. Lewicy życzymy powodzenia na oddzielnej liście - napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej "SuperExpress" donosił o możliwej współpracy Trzeciej Drogi z Lewicą.

Jak pisze w poniedziałek "SuperExpress", "Trzecia Droga ma pomysł na to, by stać się nawet pierwszą siłą i wyprzedzić zarówno PiS, jak i Platformę". "To sojusz z Lewicą. Zdaniem Stanisława Żelichowskiego (79 l.), byłego posła ludowców, taka koalicja mogłaby nawet wskazać nowego premiera. "Trzy partie przedstawiłyby kandydatów i wybralibyśmy takiego, który będzie łagodził atmosferę w Polsce" - prognozuje Żelichowski.

"Powinniśmy połączyć siły z Lewicą. Wtedy moglibyśmy sięgnąć nawet po 30 procent głosów. Platforma musiałaby zrobić krok do tyłu i my wybralibyśmy kandydata na premiera" - tłumaczy na łamach "SuperExpressu" doświadczony doradca Władysława Kosiniaka Kamysza (42 l.). A inny ważny polityk PSL, Piotr Zgorzelski (60 l.) potwierdza, że to wariant, którego nie można wykluczyć. "Jeżeli będzie potrzeba, żeby siły siły demokratyczne się zjednoczyły, to oprócz PO, która jest partią pierwszego wyboru, także Lewica może być dobrym partnerem, Wszystko jest otwarte" - mówi "SE" wicemarszałek Sejmu.

Gazeta przedstawia także opinię posłanki Lewicy Anny Marii Żukowskiej: "Rok temu była rozważana tzw. Koalicja Świateł Drogowych, czyli PSL, Polski 2050 i Lewicy. Nie wiem, czy ten pomysł wróci, ale trzymam kciuki za obecny sojusz PSL - PL2050, po wyborach i tak będziemy chcieli stworzyć wspólny rząd" - zapowiada cytowana przez "SupeExpress" Żukowska.

Po publikacji "SuperExpressu" wpis na swoim profilu na Twitterze zamieścił lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. "Do wyborów idziemy jako Trzecia Droga. Lewicy życzymy powodzenia na oddzielnej liście" - napisał.