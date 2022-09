Będzie projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. reparacji wojennych od Niemiec - poinformował europoseł PiS Bogdan Rzońca. Projekt zostanie zgłoszony przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).

Sprawę rezolucji - jak powiedziałBogdan Rzońca - zgłosił europoseł Kyriakos Welopulos z partii Greckie Rozwiązanie.

"Zamierzamy jako EKR taki projekt złożyć" - powiedział Rzońca i przyznał, że być może pojawi się on już na przyszłotygodniowej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Jak mówił, bardzo liczy na to, że polscy posłowie z innych grup w Parlamencie Europejskim poprą tę inicjatywę.

1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Dokument przygotowywany był przez działający w poprzedniej kadencji parlamentu Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Nad raportem pracowało ok. 30 naukowców - historyków, ekonomistów, rzeczoznawców majątkowych - oraz 10 recenzentów.

W raporcie podano, że ogólna kwota strat Polski to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł. Dzień później wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska chce jak najszybciej skierować do Niemiec notę dyplomatyczną ws. reparacji.

