Bejda: KP-PSL poprze ustawę o dodatku węglowym

Klub Koalicja Polska - PSL poprze ustawę o dodatku węglowym, choć jest ona ułomna - zapowiedział w czwartek w Polskim Radiu poseł Paweł Bejda (KP-PSL).

W "Sygnałach dnia" w Polskim Radiu poseł KP-PSL Paweł Bejda był pytany, czy jego klub poprze w Sejmie ustawę o dodatku węglowym.

"Każda złotówka, która pójdzie do kieszeni obywatela, potrzebującego zabezpieczenie przed zimą jest po prostu potrzebna. Pomimo, że ta ustawa jest ułomna, nie widzę potrzeby, by głosować przeciwko, więc będziemy głosowali za" - odpowiedział Bejda.

Połączone komisje zajmowały się w środę rządowym projektem ustawy o dodatku węglowym, rekomendując jedynie niewielkie poprawki. Sejm na plenarnym posiedzeniu ma zająć się sprawozdaniem komisji w czwartek, a głosowanie zaplanowane jest na piątek.

Projekt zakłada wypłatę 3 tys. dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W projekcie są jednocześnie przepisy dotyczące procedur przejmowania banków. Zdaniem opozycji, przepisy te stwarzają możliwość przejmowania niewypłacalnych banków przez spółki Skarbu Państwa, w tym takie, które nie prowadziły wcześniej działalności bankowej. Wiceminister finansów Piotr Patkowski wyjaśniał z kolei, że przepisy to efekt pewnych zastrzeżeń Komisji Europejskiej do innych polskich regulacji, przyjętych przed dwoma miesiącami, a mających implementować europejskie regulacje.