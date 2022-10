Ben Wallace: Polska i Wielka Brytania blisko ze sobą współpracują dając sobie gwarancję bezpieczeństwa

Polska i Wielka Brytania są bliskimi sojusznikami; to oczywiste, że chcemy wspólnie stawić czoła zagrożeniu ze strony Rosji i tak blisko ze sobą współpracujemy wzmacniając siebie i dając sobie wzajemnie gwarancję bezpieczeństwa - powiedział sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace.

We wtorek w Zamościu sekretarz obrony Wielkiej Brytanii wziął udział w uroczystości podczas której wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazał żołnierzom sprzęt systemu "mała NAREW" oraz zatwierdził umowę ramową na system "Pilica".

Wallace powiedział, że Polska i Wielka Brytania są bardzo bliskimi sojusznikami od ponad 150 lat. "Dlatego też jest to oczywiste, że chcemy wspólnie stawić czoła zagrożeniu ze strony Rosji, dlatego tak blisko ze sobą współpracujemy jednocześnie wzmacniając siebie i dając sobie wzajemnie gwarancję bezpieczeństwa" - oświadczył.

Według niego z wojny na Ukrainie płynął wnioski dotyczące m.in. obrony powietrznej. "Niezależnie jak silne i zdolne są siły lądowe, czy też pancerne, bez dobrej i zdecydowanie bardzo rozwiniętej obrony powietrznej są one nieistotne, ponieważ jesteśmy nadal narażeni na ataki, czy to ze strony statków powietrznych, czy też dronów. Dlatego Polska i Wielka Brytania inwestują w tym samym czasie w rozwiązania nowej generacji" - mówił sekretarz obrony Wielkiej Brytanii.

Dodał, że kolejnym wnioskiem płynącym z wojny na Ukrainie jest to, że "jeżeli nie mamy własnych zdolności obronnych, to możemy być w naprawdę trudnej sytuacji, jeżeli dojdzie do wybuchu wojny".

Wallace dziękował też Błaszczakowi za "naprawdę bardzo sprawną i bardzo szybką współpracę, która jest bardzo rzadko spotykana, jeżeli chodzi o obecną biurokrację".