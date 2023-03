Benedyktyni z Tyńca przygotowali pierwszy tom „Filokalii” - antologii tekstów duchowych z IV-XVII w.

Benedyktyni z opactwa w Tyńcu zakończyli pracę nad pierwszym tomem całościowego przekładu „Filokalii”, antologii tekstów duchowych z IV-XVII w. wydanej po raz pierwszy w Wenecji w 1782 r. Pierwszy z pięciu tomów monumentalnego dzieła ukaże się w pod koniec kwietnia.

Jak poinformowali benedyktyni tynieccy, intensywne prace nad przekładem i redakcją pierwszego tomu "Filokalii" trwały dziewięć lat. Redaktorem naczelnym dzieła jest ojciec Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki. Tłumaczeniem zajął się dr Cezary Dobak z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

O. Szymon Hiżycki ocenił, że projekt dotyczący całościowego przekładu "Filokalii" jest przedsięwzięciem unikatowym w skali polskiego Kościoła. Benedyktyni z Tyńca jako pierwsi zdecydowali się podjąć trud przetłumaczenia i wydania dzieła, które liczy ponad 2 tys. stron i w całości do tej pory jeszcze nie było przełożone na język polski.

"Idea, która przyświecała naszemu wydawnictwu jest prosta: uważamy, że należy udostępnić teksty Ojców jak najszerszemu gronu czytelników. Nieustannie pytamy o naszą tożsamość, szukamy źródeł naszej kultury, sensu naszego życia, pytamy o przyczyny różnych zjawisk. Lektura Ojców pomaga znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania" - zaznaczył opat tyniecki.

Jak zapowiedział, w planie jest przekład całości dzieła. "Przed nami zatem jeszcze cztery tomy. Ufamy, że kolejne ukazywać będą się o wiele szybciej. Prace nad drugim tomem (...) idą naprzód" - zaznaczył zakonnik.

"Filokalia" (gr. umiłowanie tego, co piękne) to największy i najbardziej znany zbiór pism w duchowości chrześcijańskiej. Obejmuje teksty z kilkudziesięciu pism blisko 40 autorów chrześcijańskich z okresu od IV do XVII wieku. Pierwsze wydanie "Filokalii" powstało w 1782 r. w Wenecji. Przygotowali je św. Nikodem Hagioryta i św. Makary z Koryntu. W ich zamyśle lektura antologii ma dopomóc w prowadzeniu życia prawdziwie chrześcijańskiego.

Razem z tłumaczeniem powstała nowa strona internetowa o tej publikacji: filokalia.pl. Znajdują się tam podstawowe informacje o projekcie.