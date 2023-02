Berlin: Zainaugurowano działalność "Przystanku Historia" IPN

Działalność "Przystanku Historia" Instytutu Pamięci Narodowej zainaugurowano we wtorek w Berlinie. W siedzibie Instytutu Polskiego zaprezentowano też niemieckojęzyczny portal historyczny o Powstaniu Wielkopolskim i wystawę poświęconą temu zrywowi.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki podkreślił, że konteksty związane z "trudną historią" narodów polskiego i niemieckiego "kumulują się wokół dat, wydarzeń, emocji, wojen, przeszłości i przyszłości", a także wokół życiorysów ludzi, jak np. kapitana Wacława Koteckiego, który "zginął w Dreźnie za swoje przywiązanie do Polski z rąk Niemców".

"Jesteśmy tutaj, bo prawdą nie jest - jak chciał sondaż +Die Zeit+, jak uważa 57 proc. Niemców - że Niemcy nie bardziej niż inne narody przyczyniły się do powstania narodowego socjalizmu, do wybuchu drugiej wojny światowej, do zła, okrucieństwa i zbrodni drugiej wojny światowej" - mówił prezes IPN.

Dodał, że według tego samego sondażu "zaledwie 3 proc. Niemców uznaje, iż wśród ich przodków byli zwolennicy nazizmu".

"Jesteśmy tutaj po to, aby móc powiedzieć prawdę - często prawdę, która nie płynie z niemieckich podręczników, ale mówić prawdę nie tylko historyczną, prawdę naukową, która ma przynieść poczucie bezpieczeństwa czy nawet beztroski w XXI w. - ale prawdę dla lepszej przyszłości wspólnoty europejskiej, sojuszu NATO wobec zagrożeń, które płyną ze współczesnego świata" - mówił Nawrocki.

Podkreślił, że "bez prawdy rzeczywistej, realnej, bez zadośćuczynienia, nie uda nam się w Europie zbudować ani dobrosąsiedzkich relacji, ani wspólnego zrozumienia".

Zastępca ambasadora RP w Niemczech Paweł Gronow wskazał, że Berlin ma "bardzo konkretny związek z Powstaniem Wielkopolskim". "Wszyscy wiemy, że w Berlinie są groby kilku powstańców wielkopolskich i o tym powinniśmy pamiętać. Jest to ten bardzo konkretny współczesny wymiar tego wielkiego zrywu niepodległościowego Polaków" - powiedział.

Dyrektor poznańskiego oddziału IPN Rafał Reczek zaprezentował też uruchomioną pod adresem grosspolnischeraufstand.eu niemieckojęzyczną wersję portalu poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu. Jak mówił, portal zawiera m.in. część historyczną, kalendarium wydarzeń historycznych tego czasu, część poświęconą najważniejszym osobom oraz dokumentom.

W siedzibie Instytutu Polskiego zaprezentowano także wystawę poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu w tradycyjnej formie - na planszach. Wykład na temat powstania widzianego z perspektywy niemieckiej historiografii wygłosił Wolfgang Templin.