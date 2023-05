Beskidy: Dobre warunki na szlakach, ale po południu może padać deszcz

Dobre warunki panują na szlakach w Beskidach, choć w najwyższych partiach Babiej Góry i Pilska leży sporo śniegu. Goprowcy poinformowali, że w sobotę po południu może zmienić się pogoda i w górach spadnie deszcz, wówczas na szlakach może być ślisko.

"W sobotę warunki na szlakach turystycznych w Beskidach były dobre, choć w najwyższych partiach Babiej Góry i Pilska nadal leży sporo śniegu. Widoczność przed południem była dobra, ale pogoda ma się zmienić; może spaść deszcz. Rano termometry wskazywały od 10 stopni C. na Markowych Szczawinach do 13 st. C. w Szczyrku. Zachmurzenie było całkowite" - oznajmili ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR ze stacji w Szczyrku.

W wyższych partiach gór turyści mogą napotkać śnieg w płatach. Tak jest na Markowych Szczawinach i Hali Miziowej. Od wysokości 1300 m n.p.m. na Babiej Górze występuje pokrywa śnieżna, ok. 80 cm. W partiach szczytowych śniegu nie ma.

W rejonie Babiej Góry obowiązuje najniższy - pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Niebezpieczeństwo występuje głównie na stronach zawietrznych, za przełamaniami terenu i w zagłębieniach, a także na zboczach żlebów.

Do odwołania zamknięty jest pieszy szlak żółty, tzw. Perć Akademików, którym podchodzi się na Babią Górę.

Wybierając się w góry należy dobrze się przygotować. Trzeba mieć odpowiednią odzież, a przede wszystkim obuwie. Kijki ułatwiają utrzymanie równowagi. Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę, powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek" i powerbank.

W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.