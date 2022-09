Beskidy: Dobre warunki na szlakach; miejscami może być ślisko

Na ogół dobre są warunki na szlakach turystycznych w Beskidach, choć – jak podali w sobotę goprowcy – po ostatnich opadach miejscami może być ślisko. W górach praktycznie nie ma już śladu po śniegu, który spadł kilka dni temu. Rano było chłodno; od 2 do 7 st. C.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Warunki na szlakach turystycznych nie są takie złe. Śnieg, który spadł na początku tygodnia, głównie na Pilsku i Babiej Górze, już stopniał. Temperatury są dodatnie; w sobotę rano wynosiły od 2 do 7 st. C. Pogoda jest dobra - od czasu do czasu zza chmur przebłyskuje słońce. Trzeba pamiętać jednak, że w ostatnim czasie w górach sporo padało, więc szlaki mogą być miejscami śliskie. Trzeba uważać. Widoczność jest dobra" - powiedział ratownik Grupy Beskidzkiej GOPR Marcin Szczurek.

Wybierając się w góry należy zabrać ze sobą zapas płynów, nakrycie głowy, nieprzemakalną kurtkę i odpowiednie obuwie. Kijki ułatwiają utrzymanie równowagi. Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę, powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek". Trzeba pamiętać, że dzień jest już krótszy.

W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.