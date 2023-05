Beskidy: Dobre warunki na szlakach; trudne jedynie w rejonie Babiej Góry

Na ogół dobre były warunki na szlakach turystycznych w Beskidach. Jedynie w rejonie Babiej Góry ratownicy GOPR określili je jako trudne. Sobotni poranek był dość rześki. Termometry wskazywały w górach kilka stopni na plusie. Zza chmur przebijało się słońce.

"Warunki na szlakach są na ogół dobre. W wyższych partiach Babiej Góry i szczytowych Pilska można napotkać jeszcze płaty śniegu. Zachmurzenie było w sobotę rano dość spore, od 4/8 do pełnego, ale na razie z tego opadu nie ma. Widoczność jest dobra. Temperatury wynosiły rano między 5 a 10 stopni. W wyższych partiach góry było nieco mniej: 2 stopnie" - powiedział PAP w sobotę Grzegorz Michałek, dyżurny Grupy Beskidzkie GOPR ze stacji w Szczyrku.

Do odwołania zamknięty jest pieszy szlak żółty, tzw. Perć Akademików, który służy tylko do podchodzenia na Babią Górę.

Wybierając się w góry należy dobrze się przygotować. Trzeba mieć odpowiednią odzież, a przede wszystkim obuwie. Kijki ułatwiają utrzymanie równowagi. Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę, powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek" i powerbank.

Michał Słowioczek z ośrodka turystycznego Szczyrk Mountain Resort poinformował, że wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Sportu, uruchamiają rodzinną trasę rekreacyjną: Pętlę Szczyrkowską. "Turyści pokonają prawie 6 km kolejkami górskimi, 2 km przez urokliwy Szczyrk i 2 km widokową granią, zdobywając najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego - Skrzyczne. Posilić się można w restauracji Kuflonka na poziomie 1000 m n.p.m." - powiedział.

Jak zapowiedział Słowioczek, w ten weekend w bike parku Szczyrk Enduro Trails by Trek udostępnione zostaną także wszystkie trasy rowerowe. "Wszystkie są wyremontowane. (…) Kompleks to 16 km zróżnicowanych tras, od łagodnych niebieskich, po mocne enduro na czarnych Otik i Bestyja. W każdy piątek tego lata ich działanie będzie przedłużone do godziny 20. W maju ośrodek funkcjonuje w piątki, soboty i niedziele, a od czerwca codziennie" - powiedział.

W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.