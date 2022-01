Beskidy: GOPR obniżyło stopień zagrożenia lawinowego na Babiej Górze

Do pierwszego obniżyli beskidzcy goprowcy stopień zagrożenia lawinowego na Babiej Górze. Jak wyjaśnili w poniedziałek, to efekt kilkudniowego ocieplenia oraz ostatnich opadów deszczu, które doprowadziły do znacznej redukcji pokrywy śnieżnej.

"Dodatkowo prognozowane ochłodzenie będzie sprzyjało stabilizacji poszczególnych warstw śniegu" - głosi komunikat Grupy Beskidzkiej GOPR.

Dotychczas obowiązywał tam wyższy, drugi stopień. Zagrożenie lawinowe określane jest w pięciostopniowej, rosnącej skali.

Goprowcy poinformowali, że pierwszy stopień oznacza, iż zagrożenie jest niewielkie. Występuje na bardzo stromych stokach, w miejscach zwiększonego odłożenia śniegu przez wiatr, jak żleby, kotły i zagłębienia terenu, a także tam, gdzie jego pokrywa zgromadzona jest na podłożu trawiastym.

Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin. "Należy zachować szczególną ostrożność na stokach bardzo stromych" - zastrzegli ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR.

W poniedziałek w patiach szczytowych Babiej Góry leżało ok. 60 cm śniegu.

GOPR w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.