Beskidy: GOPR zachęca, by w sobotę wybrać się w góry

Warunki turystyczne w wyższych partiach Beskidów – z uwagi na pokrywę śniegu i oblodzenia - są trudne, ale w dolnych są wręcz idealne. Pogoda w sobotę rano była piękna, słoneczna. Jak poinformowali goprowcy, aura sama zaprasza na spacer po górach.

"W górach w sobotę od rana pogoda była przepiękna. Temperatura wynosiła w wyższych partiach -5 do -7 st. W Szczyrku oscylowała wokół 0. Minionej doby spadło 5 do 15 cm śniegu, czyli niewiele. Szlaki są przetarte. Nie zawsze to robimy zimą, ale dziś zachęcamy do spacerów po górach. Trzeba jednak uważać, bo pogoda może szybko się zmienić" - powiedział ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR.

Pokrywa śniegu wynosi od 35 cm w Szczyrku przez 65 cm na Hali Miziowej i Klimczoku, 80 cm na Przysłopiu po 101 cm na Markowych Szczawinach. Na kopule Babiej Góry leży go ok. 120 cm.

W Beskidach zamknięty jest szlak żółty, tzw. Perć Akademików. Służy on tylko do podchodzenia na Babią Górę.

Na Babiej Górze obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, co oznacza, że jest ono umiarkowane. Występuje na bardzo stromych stokach, w miejscach zwiększonego odłożenia śniegu przez wiatr, czyli w żlebach, kotłach i zagłębienia terenu, a także za przełamaniami terenu. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach.

W masywie Pilska możliwe są zejścia małych lawin w stromych, wklęsłych formacjach terenowych znajdujących się w kopule szczytowej masywu. Głównie dotyczy to małych kociołków po północnej i południowej stronie grzbietu.

Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę muszą się ubrać adekwatnie do pory roku. Niezbędne są buty odpowiednie do wędrówki po górach i raki lub przynajmniej raczki. Warto zaopatrzyć się w kijki, które pomogą zachować równowagę. Należy mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek" oraz termos z ciepłą herbatą. Planując wyjście w góry trzeba brać pod uwagę, że zmrok wciąż jeszcze zapada wcześnie.

Wyśmienite są warunki na trasach narciarskich. Najwięcej śniegu leży w wiślańskim ośrodku Nowa Osada - 130 cm.

GOPR w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.