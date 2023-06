Beskidy: Klacz-uciekinierka błąkała się po szlaku; wróciła do właściciela

Młodą klacz, która błąkała się po szlaku czerwonym ze Śmietanowej w stronę przełęczy Krowiarki, dostrzegł turysta. Zawiadomił GOPR. Ratownicy dotarli do zwierzęcia. Zostało sprowadzone do Zawoi. Odnalazł się już jej właściciel – podali we wtorek goprowcy.

"W poniedziałek na szlaku czerwonym ze Śmietanowej w stronę Krowiarek turysta znalazł młodą klaczkę. Powiadomił centralę GOPR o koniu na szlaku. Ratownicy ze stacji na Babiej Górze dotarli do turysty, który przekazał im konia" - zakomunikowali we wtorek goprowcy.

Ratownicy w mediach społecznościowych poinformowali o niecodziennym znalezisku i rozpoczęli poszukiwania właściciela. Klacz została sprowadzona do Zawoi. Krótko potem właściciel się odnalazł, a uciekinierka wróciła do siebie.