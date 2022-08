Beskidy: Lisica, która w lipcu wpadła do beczki z lepikiem, wróciła do lasu

Dzięki heroicznej walce kobiecego personelu bielskiego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Mysikrólik po ponad miesięcznej rekonwalescencji lisica, która wpadła do beczki z lepikiem, odzyskała wolność – podali w sobotę przyrodnicy z Mysikrólika.

"To piękne, choć nie przez wszystkich darzone sympatią zwierzę, jest ważnym elementem naszej przyrody. Życzymy jej szczęścia na nowej leśnej drodze życia" - napisali przedstawiciele Mysikrólika w mediach społecznościowych i opublikowali krótki film, który ukazuje ratowanie zwierzęcia i moment wypuszczenia do lasu.

Zwierzę wpadło do beczki z lepikiem z początkiem lipca. Po wyciągnięciu przylepiła się dodatkowo do plandeki. Lekarze i wolontariusze z bielskiego ośrodka Mysikrólik potrzebowali pięciu godzin benedyktyńskiej pracy, by ją oczyścić.

Sławomir Łyczko z ośrodka Mysikrólik informował wówczas, że był to pierwszy taki przypadek w ośrodku. "Dzięki niemu będę wiedział, że warto próbować nawet w beznadziejnie wyglądających przypadkach. Musicie wiedzieć, że jest bardzo cienka granica między pomaganiem a znęcaniem się nad zwierzęciem. Nie jest łatwo balansować na tej granicy" - dodał.

Ośrodek Mysikrólik jest jednym z nielicznych w Polsce, który pomaga chorym lub kontuzjowanym dzikim zwierzętom. Jego twórcami są bielszczanie Agnieszka i Sławomir Łyczkowie.