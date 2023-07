Beskidy: Słonecznie w górach; warunki na szlakach są bardzo dobre

Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są bardzo dobre. W sobotę od rana było słonecznie i bardzo ciepło – poinformowali ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR. Zaapelowali, by wybierając się w góry zabrać spory zapas wody i nakrycie głowy.

"Sobota zapowiada się na piękny, letni dzień. Niebo rano było bezchmurne. Termometry już o godzinie 8 wskazywały około 20 stopni. Widoczność jest bardzo dobra. Warunki na szlakach są bardzo dobre" - zakomunikowali goprowcy.

Wybierając się w góry należy dobrze się przygotować. Szczególnie ważne jest obuwie. Trzeba mieć też przy sobie nieprzemakalną kurtkę i naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek". Na smartfonach warto zainstalować aplikacje z prognozami pogody i radarami burzowymi.

W słoneczne i gorące dni trzeba mieć ze sobą sporą ilość wody i podczas wędrówki nawadniać sukcesywnie organizm. "Nie chodzi o to, by napić się wody, gdy czujemy pragnienie, ale należy co jakiś czas pić po kilka łyków" - powiedział goprowiec Edward Górny. Jak dodał, ratownicy tego lata interweniowali już w przypadkach omdleń wywołanych odwodnieniem.

W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.