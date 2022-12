Beskidy: Trudne warunki na szlakach turystycznych; wieje silny wiatr

W Beskidach panują trudne warunki na szlakach turystycznych. W górach temperatury są dodatnie. W sobotę rano wiał silny wiatr. Na szlakach w wyższych partiach było ślisko - podali w sobotę ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR.

"W Beskidach wieje silny wiatr. W wyższych partiach gór na szlakach występują oblodzenia. W rejonie Markowych Szczawin i Hali Miziowej w sobotę rano widoczność była ograniczona do 500 m, a na Klimczoku do 250 m. Z kolei na Leskowcu była bardzo dobra. Temperatury były dodatnie: od 1 do 4 st." - zakomunikowali goprowcy.

W rejonie Babiej Góry obowiązuje najniższy, pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza on, że zejście lawiny jest możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych stokach. Pokrywa śnieżna jest tam nierównomierna. Wnosi średnio 30 cm, a punktowo - w miejscach nawianych - około 60 cm.

Zamknięty do odwołania jest szlak żółty, tzw. Perć Akademików, który służy tylko do podchodzenia na Babią Górę.

Wybierając się w góry należy dobrze się przygotować. Niezbędne jest zabezpieczenie termiczne. Trzeba zabrać ze sobą zapas ciepłych płynów, adekwatną do pory roku odzież i odpowiednie obuwie. Kijki ułatwiają utrzymanie równowagi. Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę, powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek". Należy pamiętać, że zmrok zapada wcześniej.

Względnie dobre warunki są warunki śniegowe na trasach narciarskich.

W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.