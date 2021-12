Beskidy: W dolinach odwilż; wieje silny wiatr

Wigilia przyniosła odwilż w beskidzkich dolinach. W Bielsku-Białej śnieg szybko znika. Temperatura podskoczyła do 5 st. W wyższych partiach gór sypał nocą śnieg. W piątek wiał silny wiatr, przez co nie działał górny odcinek wyciągu na Skrzyczne – podali goprowcy.

"Rano na Hali Miziowej i Markowych Szczawinach było -3 st. Śnieg robi się zsiadły. Warunki turystyczne są tam bardzo trudne. Spadło tam tej nocy od 12 do 14 cm śniegu. Na Babiej Górze jest go już ok. 80 cm, a w rejonie Pilska 50 cm. Odczuwalny rano był wiatr. Nie funkcjonował z tego powodu górny odcinek wyciągu na Skrzyczne. Wiatr nastręczał też problemy właścicielom wyciągu na Zbójnicką Kopę w Szczyrk Mountain Resort. Reszta kolei funkcjonuje" - powiedział ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR z centralnej stacji w Szczyrku.

W rejonie Babiej Góry obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Jest ono umiarkowane. Występuje na bardzo stromych stokach, w miejscach zwiększonego odłożenia śniegu przez wiatr, czyli w żlebach, kotłach i zagłębienia terenu, a także za przełamaniami terenu. Goprowcy przestrzegli, że szczególną uwagę należy zwrócić w rejonie ruin starego schroniska na południowej stronie masywu.

W Beskidach zamknięty jest szlak żółty, tzw. Perć Akademików. Służy on tylko do podchodzenia na Babią Górę.

Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę muszą się ubrać adekwatnie do pory roku. Niezbędne są buty odpowiednie do wędrówki po górach oraz raczki. Warto zaopatrzyć się w kijki, które pomogą zachować równowagę. Należy mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek". Planując wyjście w góry trzeba brać pod uwagę, że zmrok zapada wcześnie.

GOPR w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.