Beskidy: W górach pogodnie; powyżej 1000 m npm zima trzyma się mocno

Pogodnie rozpoczęła się sobota w Beskidach. Ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR podali, że w dolinach jest wiosennie, ale w partiach szczytowych zimna wciąż się trzyma. Warunki na szlakach turystycznych są trudne.

"W górach rano było pogodnie. W dolinach jest przyjemnie, wiosennie. Im wyżej, tym gorzej. Warunki powyżej 1000 m npm wciąż są zimowe. Tam leży miękki, topniejący śnieg" - poinformowali ratownicy z stacji GOPR w Szczyrku.

Jak podali, na szlakach warunki turystyczne są trudne. Jedynie na Leskowcu - dobre.

W dolinach i niższych partiach gór śnieg stopniał, ale wyżej nadal jest go sporo: do 20 cm na Klimczoku, 50 cm na Hali Miziowej i 60 cm na Markowych Szczawinach.

W sobotę rano najchłodniej było na Markowych Szczawinach: 2 st. C. oraz Klimczoku: 3 st. C. Na Hali Miziowej termometry wskazywały 4 st. C., w Szczyrku 9 st. C., a na Leskowcu 10 st. C.

W rejonie Babiej Góry obowiązuje najniższy - pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Niebezpieczeństwo występuje głównie na stronach zawietrznych, za przełamaniami terenu i w zagłębieniach, a także na zboczach żlebów.

Wybierając się w góry należy dobrze się przygotować. Niezbędne jest zabezpieczenie termiczne. Trzeba zabrać ze sobą zapas ciepłych płynów, adekwatną do pory roku odzież, odpowiednie obuwie oraz raczki. Kijki ułatwiają utrzymanie równowagi. Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę, powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek" i powerbank.

W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.