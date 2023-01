Beskidy: W wyższych partiach sypnęło śniegiem; warunki są trudne

Sypnęło śniegiem w Beskidach. W wyższych partiach gór leży go 30-35 cm. Im niżej tym jest go mniej. Warunki na szlakach turystycznych w górnych partiach są trudne. Nie są one bowiem przetarte po ostatnich opadach – podali w środę beskidzcy goprowcy.

"Sypnęło śniegiem. Ratownicy GOPR ze stacji na Markowych Szczawinach i Hali Miziowej podają, że spadło 30-35 cm świeżego śniegu. Warunki turystyczne na szlakach są tam trudne, ponieważ nie są przetarte. Śnieg utrzymuje się do wysokości 600 metrów n.p.m, ale im niżej, tym jest go mniej. W środę rano temperatura w górach wynosiła minus 3, minus 4 stopnie Celsjusza, a w Szczyrku 0. Widoczność była dobra" - zakomunikowali w środę ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR.

Zamknięty do odwołania jest szlak żółty, tzw. Perć Akademików, który służy tylko do podchodzenia na Babią Górę.

Wybierając się w góry należy dobrze się przygotować. Niezbędne jest zabezpieczenie termiczne. Trzeba zabrać ze sobą zapas ciepłych płynów, adekwatną do pory roku odzież i odpowiednie obuwie. Kijki ułatwiają utrzymanie równowagi. Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę, powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek". Należy pamiętać, że zmrok zapada wcześniej.

W największym ośrodku narciarskim - Szczyrk Mountain Resort - czynna jest trasa 3b, wyciąg gondolowy oraz kanapowy na Zbójnicką Kopę, a także Arena Maxiland dla uczących się. Otwarte są również: kompleks "Biały Krzyż", Beskidek Skilandia oraz Kaimówka.

W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.