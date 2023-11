Beskidy: Wandal, który niszczył domki letniskowe, zatrzymany w ramach obywatelskiego ujęcia

Zatrzymany został mężczyzna, który dewastował domki letniskowe i przyczepy kempingowe przy drodze wiodącej na Magurkę w Beskidach – podała bielska policja. Wandalowi grozi kara do 5 lat więzienia. Został ujęty przez właściciela jednego z domków.

Rzecznik komendy miejskiej w Bielsku-Białej st. sierż. Sławomir Kocur poinformował, że do zdarzenia doszło kilka dni temu. Jeden z mieszkańców Wilkowic usłyszał odgłosy tłuczonego szkła oraz łamanego drewna. Poszedł to sprawdzić. Na sąsiedniej działce dostrzegł mężczyznę z kilofem. Ten rzucił narzędzie i zaczął uciekać.

Świadek poinformował telefonicznie policję w Szczyrku i sąsiadów. "Właściciel działki, na której doszło do dewastacji, mając opis sprawcy, rozpoznał go na jednej z leśnych dróg. Dokonał obywatelskiego ujęcia. Mężczyzna nie stawiał oporu. Później przejęli go policjanci" - zrelacjonował Kocur.

Rzecznik bielskiej komendy podał, że mężczyzna zdewastował w sumie dwa domki letniskowe i stojące w pobliżu przyczepy kempingowe. "W domkach zostały wyłamane okiennice, rozbite szyby i zdewastowane wnętrze. W przyczepach rozbił szyby" - dodał.

Bielski prokurator rejonowy zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór. Usłyszał on zarzut zniszczenia cudzej własności. Grozi mu za to kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.