Beskidy: Warunki na szlakach są wyśmienite; po południu - burzowo

Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są bardzo dobre, ale wczesnym popołudniem mogą wystąpić burze – podali w sobotę ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR. IMGW wydało ostrzeżenie II stopnia przed burzami z gradem na południu województwa śląskiego.

"Warunki na razie są bardzo dobre. Temperatura w górach wynosiła rano 17 stopni. Widoczność rano była bardzo dobra. Było słonecznie. Synoptycy zapowiadają jednak burze po południu. Jeśli ktoś się już wybrał w góry, to ma doskonałe warunki. Zawsze warto wyjść na wycieczkę wcześnie rano i skończyć ją w porze obiadowej" - podali ratownicy GOPR ze stacji w Szczyrku.

Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia II stopnia dla Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego o możliwych burzach z gradem. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu - od 30 mm do 40 mm, a lokalnie do 50 mm. Wiatr w porywach ma osiągnąć do 75 km na godzinę. Miejscami może spaść grad.

Na wycieczkę należy się odpowiednio przygotować. Niezbędny jest odpowiedni zapas płynów. Należy je spożywać nie wtedy, gdy chce się nam pić, ale sukcesywnie, po łyku, by nie doszło do odwodnienia. Potrzebne jest nakrycie głowy i nieprzemakalna kurtka. Szczególnie ważne jest obuwie. Turyści powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek" i powerbank. Na smartfonach warto zainstalować aplikacje z prognozami pogody i radarami burzowymi.

W przypadku nadejścia burzy trzeba zejść z otwartej przestrzeni. Nie wolno chronić się pod drzewem z uwagi na spadające konary. Nie należy też stawać w pobliżu skał, po których spływa woda, gdyż może dojść do porażenia.

W Beskidach czynne są koleje linowe.

W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.