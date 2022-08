Beskidy: Warunki turystyczne dobre; to może być deszczowy weekend

Warunki na szlakach w Beskidach oceniamy jako dobre, a nawet bardzo dobre, chociaż pogoda się psuje. W sobotę wcześnie rano było jeszcze pogodnie, ale już o godzinie 8. podstawy chmur zaczęły opadać. Przewidujemy opady deszczu – podali beskidzcy goprowcy.

"Warunki są bardzo dobre, bo w górach nie jest za ciepło. Rano temperatury oscylowały w okolicach 15 st. C. Widoczność była dobra, ale najprawdopodobniej będzie padał deszcz. Trzeba się zatem na wycieczkę w góry odpowiednio ubrać" - powiedział PAP ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR Edmund Górny.

Wybierając się trzeba zabrać ze sobą zapas płynów, nakrycie głowy i nieprzemakalną kurtkę. Kijki ułatwiają utrzymanie równowagi. Szczególnie ważne jest odpowiednie obuwie. Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę, powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek".

Edmund Górny dodał, że turyści powinni racjonalnie ocenić swoje możliwości. W piątek wieczorem goprowcy pomagali mężczyźnie, który mocno je przecenił. Wybrał się na Babią Górą idąc Akademicką Percią. To bardzo trudny szlak, miejscami ekstremalnie stromy. Służy tylko do podejścia. "Doszedł do pierwszego łańcucha i utknął. Nie był w stanie iść ani w górę, ani w dół. Podejrzewamy, że miał lęk wysokości. Ubrany też nie był dobrze - sandały i dres" - poinformował Edmund Górny.

Goprowiec przypomniał zarazem, że w przypadku nadejścia burzy w górach trzeba zejść z otwartej przestrzeni. Nie wolno chronić się pod drzewem z uwagi na spadające konary. Nie należy też stawać w pobliżu skał, po których spływa woda, gdyż może dojść do porażenia.

W górach działają koleje linowe.

W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.