Betlejemskie Światło Pokoju ruszyło w wędrówkę po Polsce

W schronisku ZHP na Głodówce koło Zakopanego, przekazane od słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją wędrówkę po Polsce. Płomień z Groty Betlejemskiej został przekazany wszystkim chorągwiom ZHP. Betlejemski Płomień trafi najpierw na Ukrainę.

"Odebraliście dziś Betlejemskie Światło Pokoju. Teraz gdy w Ukrainie trwa wojna, jak nigdy wcześniej potrzebujemy odważnych młodych ludzi, którzy ogień wojny zamienią w Światło Pokoju. Przekażcie ten symbol braterstwa, pokoju i przyjaźni każdemu, kto zechce go przyjąć" - mówiła Naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka.

O godzinie 8. rano harcerze odebrali światło w słowackim Popradzie od tamtejszych skautów, a w samo południe odbyła się uroczysta msza w kaplicy ZHP na Głodówce. Po uroczystości harcerskie delegacje wyruszyły w drogę z Betlejemskim Światłem Pokoju. Płomień trafi m.in. do prezydenta.

"Betlejemskie światło pokoju rozpoczęło swoją sztafetę po Polsce. Tegoroczne przesłanie towarzyszące akcji to +Światło dla Ciebie+. Chcemy podkreślić, że w każdym z nas jest wewnętrzne światło, z którym wręcz musimy dzielić się z innymi i rozświetlać nim życie naszych przyjaciół, naszej rodziny i lokalnej społeczności. Żeby móc to robić, to musimy zadbać o przekazywanie płomienia dalej. Światło to taka rzecz, która się mnoży i na to zwracamy szczególną uwagę, szczególnie teraz w kontekście wojny za naszą wschodnią granicą. Dlatego Ukraina będzie pierwszym miejscem, do którego przekażemy Światło Pokoju, a będzie to miało miejsce jeszcze dziś na przejściu granicznym w Medyce" - powiedziała PAP rzeczniczka ZHP Olga Junkuszew.

Światło Pokoju trafi do tysięcy polskich domów, aby zapłonąć na wigilijnych stołach i stać się symbolem pokoju i braterstwa.

Przybycie Betlejemskiego Światła Pokoju do Polski poprzedził Betlejemski Zlot harcerzy w Zakopanem.

Idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju sięga 1986 r. Akcji od 1987 r. patronują austriaccy skauci, którzy przewożą do swojego kraju płomień z Groty Betlejemskiej - miejsca narodzin Chrystusa. W Wiedniu odbywa się ekumeniczna uroczystość, podczas której płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 r. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ - do Szwecji.