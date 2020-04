Beton konopny może się przydać w gospodarce obiegu zamkniętego

W Polsce o wiele dłuższa jest historia uprawiania konopi niż ich unikania. Mimo to dziś uprawa i przetwarzanie tej rośliny są obciążone licznymi ograniczeniami, choć pojawia się coraz więcej nowych zastosowań, pozwalających wykorzystać niemal każdy element rośliny. Wszystko przez pochodzące z cieplejszych stref klimatycznych odmiany wytwarzające substancje narkotyczne.

HemPoland skupia się na przetwórstwie

Kannabidiol to jednak nie wszystko. - Dużym obszarem jest też przetwórstwo ziarna dla przemysłu spożywczego - jest bogate w olej, który ma dobre proporcje kwasów omega 3 i 6, ziarno konopi jest też bardzo dobrym źródłem białka roślinnego, które jest bardzo dobrze przyswajalne - mówi Jacek Kramarz i dodaje, że z konopi można wytwarzać takie same przetwory jak z soi: burgery, mleko czy tofu. Można wykorzystywać olej z konopi, a łuskane ziarna sprawdzają się np. jako dodatek do sałatek, co otwiera dla konopi także coraz większy rynek żywności dla wegan i wegetarian.W dobie rosnącego zainteresowania gospodarką obiegu zamkniętego i wykorzystywaniem różnego rodzaju produktów ubocznych powraca także zainteresowanie łodygami tych roślin, które zawierają włókna. Sznury czy tkaniny wytwarzano z nich dawno, ale dziś dochodzą nowe zastosowania. Obok tradycyjnych tekstyliów można z nich wytwarzać włókniny dla budownictwa czy wykorzystywać jako elementy biokompozytów. Zdrewniała część łodygi, czyli paździerze, jest wykorzystywana w budownictwie przy budowie domów z betonu konopnego i jako ściółka dla zwierząt, przede wszystkim w stadninach koni. W dobie walki o klimat ważne jest także to, że uzyskiwane w ten sposób biokompozyty czy beton mają ujemny ślad węglowy.- Moim zdaniem jesteśmy jeszcze przed okresem rozwoju tych gałęzi przetwórstwa. Wyroby z CBD mają wysoką wartość jednostkową i rozwinięty rynek konsumencki. Produkty spożywcze też zyskują coraz większy rynek. W tych obszarach bariera wejścia jest niska, bo można produkować stosunkowo nieduże partie i wejść na rynek. Przetwórstwo w kierunku budownictwa czy włókiennictwa wymaga skali, żeby materiał był konkurencyjny. Trzeba też na początku sporo zainwestować - mówi Jacek Kramarz.Według niego w branży spożywczej czy suplementów diety nie ma konkurencji dla CBD, bo tylko z konopi można je uzyskać. Popyt konsumencki był duży i w pierwszych latach marże były bardzo wysokie, więc w tym obszarze łatwiej było zbudować zysk. Niska bariera wejścia powodowała, że można było zaczynać od poziomu start-upu. W przypadku zastosowań przemysłowych - budowlanych czy włókienniczych - wejście w branżę utrudniają wysokie nakłady inwestycyjne i konkurencja ze strony innych produktów naturalnych i sztucznych.HemPoland zaczynało jako start-up, który miał produkować i sprzedawać (głównie na eksport) wyroby zawierające CBD. W 2015 roku pracowały w firmie 2 osoby, które chcąc pozyskać surowiec, musiały same zadbać o uprawę konopi. Początkowo było to 200 ha. Rok później obszar upraw zwiększył się do 300 ha, a liczba zatrudnionych do18 osób. Firma systematycznie rosła i w ubiegłym roku miała 500 ha upraw i ponad 100 pracowników. Zainteresowanie uprawą konopi w tym czasie wzrosło na tyle, że w tym roku HemPoland postanowił już zrezygnować z własnych upraw i skoncentrować się na przetwórstwie. Przyszło to o tyle łatwo, że dotychczas firma dzierżawiła pola, na których w formie usług pracowali dla niej zewnętrzni pracownicy. Kilka osób zajmowało się nadzorem upraw. Obecnie przeszła do kontraktowania surowca i nadzorowania jego jakości.- Wzrost skali upraw powoduje, że ceny surowców spadają, co nam daje większe możliwości w zakresie zwiększenia wolumenu zakupów i skali produkcji. To czynnik pozytywny przede wszystkim dla przetwórców. Prawdopodobnie w dalszej perspektywie oznacza to także spadek cen półproduktów i wyrobów gotowych, co może pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku - mówi Jacek Kramarz.Z drugiej strony stworzy to także odpowiednio dużą ilość łodyg, pozwalającą na osiąganie odpowiedniej skali w produkcji wyrobów dla budownictwa czy włókiennictwa, a może także na tyle wzmocnić działające w sektorze firmy, że uzyskają środki na inwestowanie w technologie wymagane do zastosowań przemysłowych. – W dłuższej perspektywie to zastosowanie przemysłowe jest bardzo ciekawe i może w przyszłości dawać firmom naszego sektora nawet połowę przychodów – mówi Jacek Kramarz.Czytaj także: Konopie włókniste - innowacyjne uprawy na ratunek gospodarce HemPoland nadal rozwija przede wszystkim własną markę i nadwyżki finansowe lokuje w zwiększaniu skali dystrybucji w kraju i za granicą. Dziś należy do pierwszej dziesiątki, a może nawet pierwszej piątki firm w Europie. - W 2018 r. spółkę przejęła kanadyjska firma The Green Organic Dutchman. W branży konopi włóknistych w Europie to do dziś największe przejęcie - mówi Jacek Kramarz.Mimo rosnącej popularności konopie nie mają w Europie łatwego życia. - Przykładem może być branża spożywcza. Choć wyroby z konopi mają w Europie wieloletnią tradycję, to w Unii Europejskiej są traktowane jako „nowa żywność”, nieposiadająca tzw. historii spożycia. Taka sytuacja rodzi ryzyko po stronie producentów, że ich produkty mogą zostać wycofane z obrotu przez regulatora na podstawie arbitralnych decyzji, często bez przeprowadzenia dogłębnego postępowania, mimo tego, iż są już obecne na rynku od lat i bezpiecznie stosowane przez setki tysięcy konsumentów w całej Europie. Jest to aktualnie najsilniejszy czynnik hamujący rozwój branży i wzrost zatrudnienia. Procedura trwa około 3 lat i budżet stowarzyszenia na ten cel to około 1,5 mln euro - mówi Jacek Kramarz, który uważa, że to wciąż cena stygmatyzacji rośliny ze względu na jej narkotycznego bliźniaka.