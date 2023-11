"Bez Jarosława Kaczyńskiego nie ma PiS-u. Jest gwarantem istnienia partii"

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek uważa, że Jarosław Kaczyński jest najważniejszym politykiem w Polsce i od jego decyzji oraz kierownictwa partii uzależnia swoją przyszłość w partii.

- Nie ma Prawa i Sprawiedliwości bez premiera Jarosława Kaczyńskiego. On spaja nasze środowisko, jest kreatorem myśli naszej partii, wyznacza kierunki i zmiany. On nas prowadzi od lat z sukcesami. To gwarant, że PiS będzie dalej funkcjonował w polityce – uważa Rafał Bochenek, rzecznik PiS-u.

Bochenek zwrócił uwagę, że nieformalne spotkanie parlamentarzystów PiS-u (które miało miejsce 6 listopada w siedzibie partii) nie miało charakteru rozliczeniowego, a jedynie miało służyć organizacji pracy klubu, w którym znajdą się nowi posłowie.

Polityk PiS-u w swojej wypowiedzi podkreślił również znaczenie Jarosława Kaczyńskiego dla partii i uzależniał dalszą swoją pracę w ugrupowaniu od decyzji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. - Cenię sobie tę pracę. Cieszę się, że mogę pracować z najważniejszym politykiem w Polsce, prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Z tego co wiem, będę kontynuował swoją misję – powiedział Rafał Bochenek w rozmowie z Radiem Kraków.

Jednocześnie, rzecznik PiS-u podkreślał, że wierzy w utworzenie rządu Prawa i Sprawiedliwości we współpracy z PSL-em. -Wierzymy, że prezydent desygnuje premiera Morawieckiego, który prowadzi kuluarowe rozmowy z politykami PSL i innymi. Wielu mówi, że woleliby pracować w tym Sejmie, tworząc rząd z PiS – zaznaczył Rafał Bochenek.