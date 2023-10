Bez tego polskie firmy przegrają z kretesem konkurencję na globalnym rynku

Bez wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań polski przemysł i produkcja mogą przegrać konkurencję na globalnym rynku. Zaczynamy uświadamiać sobie korzyści wynikające z innowacji – mówi w rozmowie z WNP.PL Andrzej Wąs, Senior Presales Manager Eastern Europe w IFS Polska.

Przemysł 4.0 to już rzeczywistość – to zdanie nie tylko ekspertów, ale i praktyków, którzy z nowoczesnymi technologiami mają do czynienia na co dzień.

- Mamy przykłady, w których inteligentna fabryka w różnym zakresie jest już wdrożona i uruchomiona, kiedy firmy korzystają z innowacyjnych rozwiązań, chociażby na przykład z takich jak rozszerzona rzeczywistość czy predykcja produkcji, optymalizacja procesów remontowych – mówił podczas katowickiej konferencji Nowy Przemysł 4.0 Andrzej Wąs Senior Presales Manager Eastern Europe w IFS Polska.

Zobacz całą rozmowę z Andrzejem Wąsem z IFS Polska:

Awangardą technologicznej i jakościowej zmiany w Polsce są polskie oddziały dużych zagranicznych firm. - Firmy zachodnie tak naprawdę przynoszą nam najlepsze praktyki. To, co często daje korzyść, uruchomienie jakiejś innowacji, jakiegoś systemu czy oprogramowania, czy pewnych innych rozwiązań, jest po prostu zastosowaniem najlepszych praktyk, które zostały już w świecie sprawdzone, a wówczas minimalizujemy ryzyko – podkreślał rozmówca WNP.PL.

Tym bardziej, że bez wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań polski przemysł i produkcja mogą przegrać konkurencję na globalnym rynku.

- To jest pewna faza, w której zaczynamy rozumieć korzyści wynikające z innowacyjnych produktów. Według mnie, w tej chwili firmy bardzo skupiają się - i to słusznie - na różnych sposobach pozyskiwania szybkiej informacji: czy to jest opomiarowanie produkcji, czy to zutomatyzowane zbieranie informacji. To podejście jest słuszne, ponieważ drugim naturalnym krokiem jest optymalizacja, zwiększenie produktywności, zwiększenie efektywności procesów na podstawie informacji, a bez danych nie będziemy w stanie tych rzeczy podjąć – wyjaśniał Andrzej Wąs.

Jak dodał: może są jeszcze jakieś nisze produkcji, w których możemy przez jakiś czas funkcjonować bez przemysłu 4.0 Ale tak naprawdę nie ma od tego odwrotu.