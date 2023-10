Bezpartyjni Samorządowcy: 15 października zameldujemy się w parlamencie

- Nas, Bezpartyjnych jest w Polsce 98 proc., to na nas mogą liczyć Polacy. 15 października zameldujemy się w parlamencie - powiedział Krzysztof Maj, lider wrocławskiej listy do sejmu (okręg 3).

Za nami Ogólnopolska Konwencja Wyborcza Bezpartyjnych Samorządowców. Wydarzenie zorganizowano pod Warszawą i po raz kolejny zgromadziło ono ponad 600 sympatyków ugrupowania z całej Polski.

Podczas Konwencji zaprezentowano nowe spoty wyborcze, a liderzy list mówili o programie Bezpartyjnych Samorządowców – Normalna Polska.

Bezpartyjni Samorządowcy to ugrupowanie, które w wyborach samorządowych jesienią 2018 roku zdobyło ponad 5 proc. poparcia w skali kraju.

PIT-0, bezpłatna komunikacja miejska i regionalna, zdrowe i darmowe posiłki w szkołach

- PIT-0 to nawet 15 proc. podwyżki dla wszystkich Polaków. To prawdziwy game changer, i to koniec karania Polaków za ich ciężką pracę - na konwencji przekonywała Katarzyna Suchańska, kandydatka do senatu z Kielc (okręg 83).

- PIT-0 to nawet 15 proc. podwyżki dla wszystkich Polaków. To prawdziwy game changer, i to koniec karania Polaków za ich ciężką pracę - na konwencji przekonywała Katarzyna Suchańska, kandydatka do senatu z Kielc (okręg 83).

- Dla mnie normalna Polska to miejsce, które nie wyklucza nikogo. Wszyscy korzystamy z komunikacji publicznej, nasi oponenci mówią, że to nie jest możliwe, żeby była bezpłatna. To nieprawda: dziś ponad półtora miliona Polaków korzysta z bezpłatnej komunikacji – tak jest w miejscach gdzie rządzą Bezpartyjni Samorządowcy. Możemy to zrobić w całym kraju - stwierdził Tymoteusz Myrda, kandydat do senatu z okręgu nr 3.

O potrzebnych zmianach w służbie zdrowia mówił lekarz Jakub Szczepański.

- Dziś zbieramy zakrętki żeby leczyć dzieci. To się musi skończyć. Od lat słuchamy polityków, którzy mówią że skrócą kolejki do lekarzy, a efektów nie widać. Mamy konkretne propozycje żeby to zmienić, dlatego startujemy do parlamentu - mówił na konwencji Jakub Szczepański, lider listy Bezpartyjnych Samorządowców w woj. lubuskim (okręg 8).

O rozwiązaniach programowych ważnych dla kobiet opowiadała Urszula Barbara Krawczyk. - Kobiety chcą dobrych rozwiązań, a nie wojny plemiennej. Program Bezpartyjnych został napisany również przez kobiety i dla kobiet. Dlatego wprowadzimy 100 proc. dodatku macierzyńskiego, które będą chciały wcześniej wrócić do pracy - przekonywała Krawczyk, kandydatka do Senatu w okręgu nr 40.

Aprostowanie nieprawdziwych informacji oraz przeproszenie Bezpartyjnych.

Bezpartyjni Samorządowcy swoich racji skutecznie dochodzili w trybie wyborczym przed sądem, który trzykrotnie orzekł ich rację, nakazując TVP, posłowi Koalicji Obywatelskiej oraz stowarzyszeniu „Ruch Samorządowy – Tak! Dla Polski, sprostowanie nieprawdziwych informacji oraz przeproszenie Bezpartyjnych.

- Nie musimy być zakładnikami dwóch partii politycznych którymi rządzą starsi panowie. My młodzi mamy siłę żeby to zmienić. Mamy proste rozwiązanie – to głos na Bezpartyjnych Samorządowców w najbliższych wyborach. Nie chcemy państwa opresyjnego które mówi nam co mamy myśleć, idźmy na wybory i zmieńmy Polskę - do głosu młodych wyborców przekonywała Aleksandra Sopuch, najmłodsza kandydatka z list Bezpartyjnych Samorządowców, startująca do sejmu w okręgu nr 23.

