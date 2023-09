Bezpartyjni Samorządowcy przegrali przed sądem z Donaldem Tuskiem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił zażalenie Bezpartyjnych Samorządowców na orzeczenie w sprawie słów Donalda Tuska. Bezpartyjni Samorządowcy pozwali lidera Koalicji Obywatelskiej w trybie wyborczym za słowa, że są "przystawką PiS" – podaje Interia. Decyzja sądu jest prawomocna.

Bezpartyjni Samorządowcy pozwali Donalda Tuska w trybie wyborczym, bo lider Koalicji Obywatelskiej mówił o tym, że Bezpartyjni Samorządowcy to "przystawka PiS" i "pomocnicy Kaczyńskiego". Zarzucił im wprost, że są finansowani przez partię rządzącą.

- My dobrze wiemy, kto założył ten komitet, kto go finansuje. Ale nie wszędzie w Polsce ludzie to wiedzą. Wiecie, Bezpartyjni Samorządowcy to fajnie brzmi. To oni tam będą może Rafała Trzaskowskiego szukali na liście, tak? To jest przystawka PiS. Mówię o tym w sposób absolutnie odpowiedzialny. To jest komitet, który ma pomóc PiS dalej rządzić - mówił Tusk na spotkaniu wyborczym w Pile.

- Nie ma dzisiaj czegoś takiego dzisiaj na listach jak Bezpartyjni Samorządowcy. Są te dwa słowa, które kryją pod tymi ładnie brzmiącymi słowami prawdę prostą i brutalną: przystawka PiS, pomocnicy Kaczyńskiego - przekonywał lider Koalicji Obywatelskiej.

Rozprawa w trybie wyborczym odbyła się w środę (27 września). Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił jednak pozew przeciwko Donaldowi Tuskowi. Sąd uznał, że wypowiedź Tuska miała charakter wiecowy, a nie informacyjny, a na wiecu wyborczym podczas kampanii można pozwolić sobie na więcej.

Samorządowcy nie zgadzali się z wyrokiem, złożyli więc apelację. Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego i "jedynka" Bezpartyjnych w wyborach do Sejmu we Wrocławiu przekonywał, że "uzasadnienie sądu jest kuriozalne" - pisze Interia.

- Pani sędzia uznała, że wypowiedź Donalda Tuska miała charakter wiecowy i nie można jej traktować jako informacji. Tymczasem Donald Tusk sam zaapelował, by "nieść tę informację dalej". To naprawdę kuriozalne - mówił Interii.

Decyzję Sądu Okręgowego w Legnicy potwierdził w piątek Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, oddalając zażalenie, złożone przez Bezpartyjnych Samorządowców. Rozprawa miała charakter niejawny. Zgodnie z decyzją sądu Bezpartyjni Samorządowcy muszą zapłacić Tuskowi 240 zł kosztów sądowych.