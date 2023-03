Bezpieczeństwo i rosyjska agresja na Ukrainę tematami rozmów marszałek Witek z prezydentem Czech

Bezpieczeństwo i rosyjska agresja na Ukrainę oraz relacje na linii Warszawa - Praga, również w wymiarze parlamentarnym, były głównymi tematami rozmowy marszałek Sejmu Elżbiety Witek z przebywającym z wizytą w Warszawie prezydentem Czech Petrem Pavlem - poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu.

Według komunikatu po spotkaniu, Elżbieta Witek podziękowała czeskiemu prezydentowi za przyjęcie zaproszenia prezydenta Andrzeja Dudy i złożenie wizyty w Polsce.

Marszałek wskazała także na symboliczny wymiar tego wydarzenia i wyraziła nadzieję, że będzie to początkiem jeszcze bliższych relacji polsko-czeskich.

Elżbieta Witek oraz Petr Pavel zgodzili się także, co do dalszego wsparcia Kijowa, w tym przekazywania Ukrainie pomocy humanitarnej i militarnej, a także zwrócili uwagę na konieczność przekonywania krajów zachodnich do podobnego działania. Jak podkreślono w komunikacie, prezydent Pavel wyraził podziw dla postawy Polaków w tym zakresie.

Marszałek Sejmu nawiązała do parlamentarnej współpracy między krajami i wskazała na intensywne kontakty Sejmu z Izbą Poselską Czech. Wskazała też, że niezwykle ważna jest konieczność współpracy na rzecz zwalczania rosyjskiej propagandy i dezinformacji.

Podczas spotkania poruszono temat współpracy infrastrukturalnej i transgranicznej oraz wspomniano o perspektywie wstąpienia Finlandii i Szwecji w struktury NATO.

Warszawa jest drugą stolicą, do której z oficjalną wizytą udał się nowo wybrany prezydent Czech. Pierwszą, zgodnie z tradycją czesko-słowackich relacji dyplomatycznych, była Bratysława.

W czwartek przebywający z oficjalną wizytą w Warszawie prezydent Pavel spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, a na piątek zaplanowano spotkanie czeskiego przywódcy z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim.