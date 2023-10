"Bezprecedensowy wysiłek" - tak szef MSZ mówi o przygotowaniach do wyborów za granicą

W przygotowaniach do przeprowadzenia wyborów MSZ stale współpracuje z PKW i KBW, a także z ministerstwem cyfryzacji - powiedział we wtorek szef MSZ Zbigniew Rau. Jak dodał, podjęto "bezprecedensowy wysiłek", by umożliwić Polakom za granicą głosowanie.

Rau mówiąc o przygotowaniach do wyborów za granicą poinformował, że we wrześniu resort "przygotował" kilkudziesięciu pracowników MSZ, którzy zostali w tym czasie wysłani na te placówki za granicą, które zgodnie z szacunkami ministerstwa będą potrzebować w czasie wyborów profesjonalnego wsparcia.

Zapewnił, że w przygotowaniach do przeprowadzenia wyborów MSZ stale współpracuje z PKW i KBW, a także z ministerstwem cyfryzacji.

Rau przekazał także, że w części krajów, m.in. krajach Ameryki Południowej, USA i Kanadzie dniem wyborów nie będzie niedziela, tylko sobota, po to by można było zamknąć głosowanie według czasu polskiego w niedzielę tak, by Polacy "nie czekali na akt głosowania naszych rodaków za Atlantykiem".

Według szefa polskiej dyplomacji, podjęto "bezprecedensowy wysiłek w dziejach MSZ i naszych placówek za granicą" dlatego, że tam gdzie są polscy obywatele i chcą głosować, tam polskie państwo ma obowiązek zrobić wszystko, by mogli oni z tej możliwości skorzystać.

Minister przypomniał, że najwięcej Polaków deklarujących chęć głosowania mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii. Zaznaczył, że osiem lat temu było tam utworzonych 40 obwodów do głosowania, a obecnie - 77. "To jest skala tego rozmachu organizacyjnego, który nadąża - przy pełnej naszej satysfakcji - za tymi demokratycznymi potrzebami Polaków za granicą" - podkreślił Rau. Zaznaczył, że to wymaga wysiłków pod względem logistyki, planowania i kosztów.

Minister wskazał, że te obwody do głosowania trzeba było tak konstruować, by tam zainstalowane obwodowe komisje nie miały najmniejszych trudności z policzeniem oddanych głosów. "I z satysfakcją informuję państwa, że są one statystycznie, ale też i w poszczególnych wypadkach, mniejsze niż te w kraju" - powiedział.