Bezruch i cukier bardziej szkodzą mężczyznom

Już krótkotrwałe ograniczenie ruchu i zwiększenie spożycia cukru pogarsza metaboliczne parametry i działanie tętnic, przy czym szczególnie cierpią mężczyźni. To wynik badania z udziałem młodych i zdrowych ochotników.

Zespół z University of Missouri przestrzega, że już krótkofalowe - dziesięciodniowe zmniejszenie aktywności fizycznej, przy jednoczesnej wysokiej konsumpcji cukru, może szkodzić.

W przeprowadzonym przez nich badaniu wzięło udział 36 młodych, zdrowych kobiet i mężczyzn, którzy na 10 dni zmniejszyli średnią liczbę pokonywanych kroków z 10 do 5 tys. dziennie, a jednocześnie zaczęli pić codziennie 6 puszek gazowanych napojów.

"Wiemy że przypadki insulinooporności i chorób układu krążenia są rzadsze u kobiet przed menopauzą, niż u mężczyzn. Chcieliśmy jednak zobaczyć, jak mężczyźni i kobiety reagują na zmniejszenie aktywności fizycznej i zwiększenie ilości cukru w ich diecie w krótkim okresie" - wyjaśnia prof. Camila Manrique-Acevedo, autorka badania.

Po opisanych zmianach w trybie życia tylko u mężczyzn doszło do pogorszenia pobudzanego przez insulinę ukrwienia nóg. Zmniejszył się przy tym poziom białka o nazwie adropina, które reguluje wrażliwość na insulinę i jest ważnym wskaźnikiem ryzyka chorób układu krążenia.

"Wyniki te podkreślają istniejące między płciami różnice w rozwoju naczyniowej insulinooporności wywołanej wysoką ilością cukru i niewielką ilością ruchu" - zwraca uwagę prof. Manrique-Acevedo.

"Według naszej wiedzy, to pierwsze, uzyskane w badaniu na ludziach dowody na to, że naczyniowa oporność na insulinę może być wywołana krótkotrwałymi, negatywnymi zmianami w stylu życia. To także pierwsze udokumentowane odkrycie różnic między płciami, jeśli chodzi o rozwój insulinooporności naczyń związanej ze zmianami w poziomie adropiny" - dodaje ekspertka.

W dalszych badaniach jej zespół chce sprawdzić, jak długo zajmuje odwrócenie szkodliwych opisanych efektów metabolicznych oraz lepiej przyjrzeć się znaczeniu płci.

Więcej informacji na stronie https://academic.oup.com/endo/article-abstract/163/11/bqac137/6668857?redirectedFrom=fulltext&login=false