Białoruś: Dziennikarz Aleś Lubieńczuk skazany na trzy lata więzienia

Dziennikarz Aleś Lubieńczuk został skazany na trzy lata więzienia z artykułu dotyczącego „stworzenia formacji ekstremistycznej lub uczestnictwa w niej” – poinformowało niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (BAŻ). Dzień wcześniej karę ośmiu lat więzienia sąd wymierzył dziennikarzowi śledczemu Iharowi Sacukowi.

Lubieńczuk, który współpracował z niezależnymi mediami, w 2020 r. w czasie protestów po wyborach prezydenckich był kilkukrotnie zatrzymywany i został skazany na karę aresztu za wykonywanie pracy dziennikarskiej. Po raz kolejny został zatrzymany w maju br. i od tego czasu przebywał w areszcie.

BAŻ, zlikwidowane przez władze, wyraziło zdecydowany protest w związku z wyrokiem i uznało go za "zemstę za działalność zawodową", domagając się uwolnienia Lubieńczuka.

Dzień wcześniej sąd w Mińsku skazał na osiem lat więzienia dziennikarza śledczego Ihara Sacuka. Władze oskarżyły go o przyjęcie łapówki, nadużycie władzy na stanowisku służbowym i podżeganie do nienawiści. BAŻ podkreśla, że jest to "odwet za jego śledztwa dziennikarskie". Sacuk pisał o korupcji w białoruskich strukturach państwowych.

Za kratami przebywa na Białorusi 32 dziennikarzy, a ponad 400 musiało opuścić kraj w obawie przed represjami - podaje BAŻ.