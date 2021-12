Białoruś wprowadza odpowiedzialność karną za działanie w niezarejestrowanych i zlikwidowanych organizacjach

Projekt prawa przewidujący odpowiedzialność karną za działalność w organizacjach, które zostały zlikwidowane przez władze lub funkcjonują bez rejestracji, uchwaliła niższa izba białoruskiego parlamentu. W tym roku na Białorusi zlikwidowano już blisko 300 organizacji pozarządowych i społecznych.

Wśród "niezarejestrowanych" organizacji są np. szanowane na całym świecie centrum praw człowieka Wiasna czy Związek Polaków na Białorusi. W 2021 roku zlikwidowano co najmniej 280 różnego rodzaju struktur, w tym organizacje obrony praw człowieka, stowarzyszenia promujące naukę języka białoruskiego, a nawet grupy miłośników ptaków czy gry w curling.

Zmiany przewidują również m.in. wprowadzenie odpowiedzialności za przekazywanie pomocy finansowej osobom, które zostały pociągnięte do odpowiedzialności za udział w nielegalnych zgromadzeniach.

Zmiany w ustawach powinna jeszcze zatwierdzić Rada Republiki, wyższa izba parlamentu, a potem ma je podpisać Alaksandr Łukaszenka.

Według białoruskiego lidera organizacje pozarządowe i społeczne były "finansowane z zagranicy" i zajmowały się "przygotowywaniem przewrotu".

"My je widzimy i wykrywamy (ich) dziesiątki, a nawet setki. To organizacje, które były finansowane z zagranicy i organizowały przewrót i bunt, wszystkie zostały zlikwidowane. (…) One nigdy nie zostaną reaktywowane" - mówił Łukaszenka 16 grudnia.