Białorusini przybyli z Ukrainy znaleźli się w próżni prawnej

Biuro Swiatłany Cichanouskiej liczy, że ustawą pomocową zostaną objęci także obywatele Białorusi, którzy w 2020 r. znaleźli nad Dnieprem schronienie przed represjami, a teraz znów musieli uciekać - pisze w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".

"Specustawa, na mocy której Ukraińcy przybywający do Polski ze względu na wojnę mogą liczyć na dodatkową pomoc państwa, nie przewidziała kilku kategorii wysiedleńców. Nie zostali nią objęci np. Białorusini, którzy w wyniku represji z 2020 r. zdecydowali się na przeprowadzkę do Ukrainy, a teraz musieli ponownie opuścić swoje domy, ani ludzie, którzy w drodze do Polski przejechali tranzytem przez państwo trzecie. Z informacji "DGP" wynika, że o korektę przepisów poprosiło nasz rząd biuro liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej" - pisze gazeta.

Przypomina, że przyjęta 12 marca specustawa obejmuje obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy i ich małżonków. Zapewnia też m.in. świadczenie pieniężne dla osób fizycznych, które zapewniają uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie.

Wskazuje, że nie dotyczy to rezydentów Ukrainy bez tamtejszego obywatelstwa ani osób, które - zamiast stać po kilkadziesiąt godzin na ukraińsko-polskiej granicy - skorzystały z mniej oblężonych przejść ze Słowacją, z Węgrami albo Rumunią, po czym przyjechały do Polski tranzytem. Zaznacza, że stawia ich to w trudniejszej sytuacji przy poszukiwaniu dachu nad głową, ponieważ gospodarze nie mogą liczyć na ustawowe 40 zł na osobę dziennie, ale też na dostęp do rynku pracy czy świadczeń na dzieci.

"Nie wiadomo, ilu wysiedleńców dotyczy ten problem. Środowiska białoruskie szacują liczbę obywateli tego państwa, którzy przyjechali do Polski po rozpoczęciu inwazji, na kilka, kilkanaście tysięcy" - podaje "DGP".

"Centrum Informacyjne Rządu, zapytaliśmy, czy planowana jest nowelizacja ustawy, odesłało nas do MSWiA. Resort nam na razie nie odpisał, ale wiceminister Paweł Szefernaker w odpowiedzi na pytanie Radia Zet o możliwą nowelizację, zapewnił, że "trwają rozmowy i konsultacje", a ich efekty mogą zostać dziś przedstawione przez wiceministra Macieja Wąsika. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk jest dobrej myśli, zwłaszcza jeśli chodzi o Białorusinów" - pisze gazeta.

"Będziemy się starać rozwiązać ten problem. Tym ludziom, a są wśród nich także dysydenci, którzy wyjechali na Ukrainę po 2020 r., należy się pomoc" - mówi DGP Dworczyk.