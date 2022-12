Białystok: Abp Józef Guzdek: przesłanie z Betlejem: szanuj człowieka

Przeslaniem płynącym z Betlejem, z narodzin Jezusa jest: szanuj człowieka, jego godność - podkreślał podczas pasterki w archikatedrze w Białymstoku metropolita białostocki abp Józef Guzdek.

"Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Chrystus stał się człowiekiem. Z Betlejem płynie niezwykle ważne przesłanie: szanuj człowieka, szanuj jego godność, szanuj jego podstawowe prawa"- powiedział metropolita białostocki składając na zakończenie pasterki życzenia na Boże Narodzenie.

Życzył wszystkim na najbliższy czas i rok, aby żyć, "by być powodem zdumienia, żeby ktoś mógł powiedzieć o nas: spotkałem człowieka", bo jest to najpiękniejsza rzecz, jaką możemy usłyszeć.

Wcześniej w homilii tłumaczył, że narodzenie Jezusa było "niesamowitym wyniesieniem ludzkiej natury", Bóg stał się człowiekiem po to, by ludzie odkryli w sobie, ale też w innych "jak piękny jest człowiek, jak piękne jest człowieczeństwo", że "mają godność i prawo do szacunku, ale też nie wolno gardzić drugim człowiekiem, bo to poniżanie samego Boga".

Metropolita białostocki mówił - odnosząc się do przypowieści o szukaniu człowieka - że zwłaszcza w domach gdzie jest przemoc i niezgoda, a także tam, gdzie są ludzie chorzy, samotni, cierpiący, starsi, wielu z nich może mówić, że szuka miłości i szacunku.

"Echo natarczywego wołania: szukam człowieka, rozlega się także wówczas, gdy przyglądamy się debatom społecznym. Niejednokrotnie wypowiadane słowa są pełne bezpodstawnych oskarżeń, poniżania i pogardy. Wrażliwość została zdominowana przez skuteczność. Człowiek nie jest ważny, zupełnie się nie liczy. Liczą się tylko władza i sukces, jeśli nawet nie realny, to przynajmniej medialny"- mówił metropolita białostocki.

Przypomniał przy tym słowa papieża Franciszka sprzed czterech lat o tym, że kraj, w którym są kłótnie nie rozwija się, rodzi strach wśród ludzi, jest krajem "chorym i smutnym", a ten, w którym dąży się do pokoju, a ludzie dobrze sobie życzą i się szanują, rozwija się i rośnie.

"W sąsiedniej Ukrainie, od ponad 300 dni toczy się krwawa wojna, nieustannie docierają do nas wstrząsające informacje o przemocy i okrucieństwie, o deptaniu podstawowych praw człowieka, o rannych i zabitych, zniszczonych wioskach oraz zrównanych z ziemią miastach, dokumentowane są kolejne zbrodnie wojenne, a z kraju ogarniętego wojną wciąż płynie apel o pomoc w powstrzymaniu tego barbarzyństwa. Jesteśmy przerażeni, że poszła w niepamięć ewangeliczna zasada miłości i dostrzegania w drugim człowieku bliźniego" - mówił abp Guzdek.

Podkreślił także, że narodzony Syn Boży dał nowe przykazanie miłości wzajemnej tak, jak on nas umiłował.

"Owa nowość polega na odkryciu w sobie i w innych prawdy o człowieku, który jest piękny wtedy, gdy kocha i szanuje drugiego człowieka. Jezus przez swoich wyznawców pragnie kontynuować misję walki o poszanowanie każdego człowieka i jego godności, dlatego w tę święta noc pośród wielu życzeń przekażmy to najważniejsze: obyś na drogach swojego życia spotykał samych dobrych i szlachetnych ludzi" - mówił metropolita białostocki.

Przypominał także słowa św. papieża Jana Pawła II o tym, aby sobie pomagać, nie działać przeciwko sobie, bo "nie może być walka silniejsza od solidarności". "Z Betlejemskiej groty płynie zasadnicze przesłanie: bądź człowiekiem dobrym, wrażliwym i szlachetnym, człowiekowi służ, broń jego godności i honoru. Pamiętaj, że życie ma o tyle sens, o ile jest życiem dla drugich i we wspólnocie z innymi" - mówił abp Józef Guzdek.