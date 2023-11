Białystok: Akcja zachęcająca do adopcji starszych psów - #adoptujseniora nim będzie za późno

W białostockim schronisku dla zwierząt przez cały listopad będzie trwała akcja zwracająca uwagę i zachęcająca do adopcji starszych psów. Oprócz działań w internecie, psich seniorów będzie można poznać m.in. podczas spacerów.

"#Adoptujseniora nim będzie za późno" - to hasło listopadowej akcji organizowanej przez wolontariuszy Schroniska dla zwierząt w Białymstoku "Dolina Dolistówki".

"Bardzo chcemy zwrócić uwagę na starsze psy, którymi opiekujemy się w schronisku. Zima to dla nich najtrudniejszy okres. Mimo że pracownicy i my, wolontariusze, staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki: dokładamy koce czy słomę do bud, by im było cieplej, zabieramy kilka razy w tygodniu na spacery, staramy się spędzić z nimi jak najwięcej czasu, to jednak nie zastąpi to możliwości wygrzania starych kości w ciepłym domu, spokojnego snu z dala od schroniskowego zgiełku i regularnych spacerów. Dlatego bardzo nam zależy, żeby osoby, które zastanawiają się nad adopcją psa, pomyślały, czy nie ma w ich życiu miejsca właśnie dla seniora" - mówi cytowana w materiałach przesłanych PAP jedna z wolontariuszek zaangażowanych w akcję Karolina.

W ramach akcji przygotowano przedsięwzięcia, które skupią się na promocji psów przez internet. W mediach społecznościowych wolontariatu czy profilu "Pora na Psiego Seniora" będzie można m.in. obejrzeć zdjęcia i filmiki, przeczytać rozmowy i opowieści o seniorach, sprawdzić, czy pasuje się do danego psa, a także dowiedzieć się jak wygląda życie adoptowanych starszych psów. Przez cały miesiąc wolontariusze będą też przypominać, że adopcja starszego psa z białostockiego schroniska to tylko 1 zł, co - jak już wcześniej zaznaczało schronisko - ma być zachętą do zwrócenia uwagi na starsze psy.

W planach wolontariuszy jest też spotkanie w jednej z białostockich kawiarnia, podczas którego będzie można porozmawiać osobiście z osobami opiekującymi się w schronisku starszymi psami. Na zakończenie ma odbyć się spacer kameralny, a osoby biorące w nim udział będą miały możliwość poznania starszego psa, ale też rozmowy z jego wolontariuszem.

Obecnie w schronisku jest blisko 30 psów powyżej ósmego roku życia, czyli - jak wyjaśniają wolontariusze - "gdy (psy) osiągają wiek +psiej emerytury+". Najstarsze psy w schronisku mają 15 lat.

To nie pierwsza akcja wolontariuszy zwracająca uwagę na starsze psy. W minionych latach były organizowane m.in. akcje internetowe czy spacery.

Jak zauważa kierownik Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku "Dolina Dolistówki" Anna Jaroszewicz, w ostatnim czasie widać coraz większe zainteresowanie adopcją starszych psów. Ze statystyk schroniska wynika, że w tym roku nowy dom znalazło 12 psich seniorów.

"Ludzie zaczęli być bardziej otwarci i coraz częściej zauważają to, co my wiemy od dawna: że starsze psy to doświadczenie, zrównoważenie, spokój i najlepsi przyjaciele. Coraz więcej osób to docenia, to nas bardzo cieszy. A ja zawsze będę powtarzać, że przy adopcji starszego psa nie należy myśleć o sobie, o tym, że może zostało mu niewiele czasu i nie poradzimy sobie z jego odejściem, a trzeba myśleć przede wszystkim o psie, że się mu podaruje najpiękniejszą psią emeryturę w domowym cieple i miłości. Wtedy zdarzają się cuda… seniorzy wtedy rozkwitają" - podkreśliła Jaroszewicz.

W białostockim schronisku przebywa obecnie ponad 120 psów w różnym wieku.