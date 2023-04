Białystok: Aleja Lalkarzy im. Piotra Sawickiego upamiętni twórcę Białostockiego Teatru Lalek

Białostoccy radni zdecydowali w czwartek jednogłośnie o upamiętnieniu założyciela Białostockiego Teatru Lalek i jego wieloletniego dyrektora Piotra Sawickiego a także innych artystów zaangażowanych w rozwój instytucji. Położona przy teatrze aleja będzie nosiła nazwę: Aleja Lalkarzy im. Piotra Sawickiego.

Uchwałę w tej sprawie podjęto na czwartkowej sesji Rady Miasta Białystok, wnioskodawcą był syn Piotra Sawickiego, także Piotr.

Białostocki Teatr Lalek to jedna z najlepszych i najbardziej cenionych scen lalkowych w Polsce. Teatr powstał w 1953 roku, jest instytucją miejską. W obecnym budynku teatr mieści się od 1979 roku i był to pierwszy specjalnie budowany w Polsce teatr lalek. W teatrze od początku wystawiono ponad 300 premier, a spektakle można było oglądać w krajach Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej.

Założycielem i wieloletnim dyrektorem BTL był Piotr Sawicki (1906-1991) aktor, reżyser, malarz i fotograf. Jak napisano w uzasadnieniu uchwały, Sawicki po II wojnie światowej wracając do zrujnowanego Białegostoku "chciał zająć się odbudową instytucji kultury i oświaty, co z sukcesem czynił aż do lat osiemdziesiątych". "Z biegiem lat Białostocki Teatr Lalek stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych białostockich marek kulturalnych na świecie, a podwaliny pod jego obecną działalność stworzył właśnie Piotr Sawicki" - uzasadniono.

Aleja, która znajduje się przy Białostockim Teatrze Lalek, prowadzi do pobliskiego parku a także Opery i Filharmonii Podlaskiej, decyzją radnych, będzie nosiła nazwę: Aleja Lalkarzy im. Piotra Sawickiego. "Będzie to uhonorowaniem wszystkich artystów Białostockiego Teatru Lalek, którzy przyczynili się do powstania oraz rozwoju teatru, przypomni o szczególnej roli Białegostoku jako stolicy sztuki lalkarskiej" - napisano w uchwale.

Przed głosowaniem głos zabrał radny Marek Tyszkiewicz, aktor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, dziękował za tę inicjatywę. Mówił, że ranga Białostockiego Teatru Lalek jest niepodważalna. "To jest warte przypomnienia, kto zaczął, czyli wracanie do historii i to jest piękny hołd złożony panu Piotrowi Sawickiemu" - mówił Tyszkiewicz.