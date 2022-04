Białystok: Apel władz miasta o przynoszenie darów dla Ukraińców

O przynoszenie darów - artykułów spożywczych, kosmetyków, chemii gospodarczej - które zostaną przekazane uchodźcom z Ukrainy oraz Ukraińcom, którzy pozostali w kraju - zaapelowały w czwartek władze Białegostoku. Jak podkreślają, pomoc jest nadal bardzo potrzebna, a w magazynie darów jest niewiele.

Główny miejski punkt darów uruchomiono na początku marca na stadionie miejskim. Działa codziennie oprócz niedziel. Do punktu można przynosić dary, które przekazywane są Ukraińcom. Z punktu niezbędne rzeczy na zasadzie tzw. free shop mogą odbierać ukraińscy uchodźcy.

"Cały czas trwa wojna na Ukrainie, cały czas ta pomoc jest realizowana, jest potrzebna i cały czas też w różnej skali uchodźcy przyjeżdżają do Białegostoku" - mówił w czwartek na konferencji prasowej zastępca prezydenta Białegostoku i pełnomocnik ds. pomocy Ukrainie i uchodźcom Przemysław Tuchliński.

Dziękował wszystkim mieszkańcom za dotychczasowe zaangażowanie w pomoc i przekazywanie dary, a organizacjom pozarządowym, firmom i instytucjom, za wsparcie miasta w realizacji tej pomocy. "Dzięki hojności białostoczan i hojności firm, ludzi tam pracujących, my możemy tutaj tę pomoc świadczyć" - mówił Tuchliński.

Poinformował, że dziennie z punktu korzysta od 100 do 150 osób, według szacunków od początku działania punktu skorzystało z niego ok. 4,5 tys. uchodźców z Ukrainy. Dodał, że z punktu przekazano też kilkadziesiąt ton pomocy na Ukrainę.

"Chcieliśmy się zwrócić z apelem do wszystkich białostoczan o wsparcie, o to, ażeby tutaj przynosić dary, bo cały czas ta pomoc zarówno tam, na Ukrainie jak i tutaj w Białymstoku jest potrzebna" - zaapelował Tuchliński.

Mówił, że potrzebna jest nadal pomoc żywnościowa, środki czystości, kosmetyki. "Uchodźcy tego potrzebują, bo uciekali z domu czasami bez pieniędzy, czasami też tylko z najpotrzebniejszymi rzeczami. Dlatego też ta pomoc jest cały czas potrzebna i o to apelujemy" - powiedział.

Wolontariusz w punkcie darów Krzysztof Szczęsnowicz mówił, że w początkowym okresie, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, darów w punkcie było tyle, że - jak to określił - "sufit był za mały, żeby to pomieścić". "Dzisiaj, tak jak widzimy, są puste palety. Ukraińcy przychodzą bardzo często w większej liczbie niż początkowo, a my musimy im odmawiać jakiejkolwiek pomocy, bo po prostu nie ma nic" - mówił Krzysztof. Dodał, że punktu przychodzą pojedyncze osoby, które przekazują kilka opakowań mąki czy makaronu, ale to rozchodzi się błyskawicznie.

Krzysztof mówił, że punkt rejestracji wpisuje coraz częściej osoby, które przybyły kilka z Charkowa, Chersonia, Donbasu i - jak opowiadał - "nie wiedzą, co z sobą zrobić i oczekują jakiejkolwiek pomocy". "Apeluję o jeszcze większą pomoc ludzi dobrego serca i instytucji, które pomagają, aby przynosiły swoje dary, bo tego Ukraińcy po prostu potrzebują" - mówił.

O przynoszenie darów zaapelowała też pani Agata Kilon, która opiekuje się Ukrainką w ciąży i z synkiem, powiedziała, że pomoc tym osobom jest bardzo potrzebna. "My niedługo usiądziemy do stołu świątecznego z naszymi bliskimi i to jest takie cudowne, że ich mamy, że mamy, gdzie to zrobić. Natomiast dla tych osób, dla których będą to najgorsze święta, możemy nieco złagodzić ten ich los" - mówiła i zaapelowała, aby się zmobilizować, bo ci ludzie nadal są w Białymstoku.

W organizowanie pomocy angażują się też firmy, których przedstawicieli były obecna na konferencji. Dyrektor generalny Grupy Sklepów Spożywczych Chorten Sylwia Olechno mówiła, że w 20 sklepach na terenie miasta utworzono punkty, gdzie każdy może zostawić zakupione dary, które następnie zostaną przekazane do miejskiego punktu.

Natomiast Agnieszka Statkiewicz-Kierus współwłaścicielka firmy Glosel mówiła, że w czwartek na stronie internetowej swojego sklepu bee.pl utworzyli specjalne pakiety z produktami spożywczymi, środkami higienicznymi i kosmetykami, które będą pakowane i trafią do punktu darów.

Punkty darów działają też we wszystkich miejskich placówkach oświaty, a także budynkach białostockiego magistratu. Pełna lista potrzebnych artykułów, która jest aktualizowana, znajduje się w mediach społecznościowych Centrum Aktywności Społecznej.