Białystok: Apelacje prokuratury i obrońców ws. napadu na mężczyznę, który wiózł gotówkę z zagranicy

Będzie ciąg dalszy procesu w sprawie napadu na białostoczanina, który wiózł z zagranicy znaczną kwotę w gotówce. Mężczyzna został brutalnie pobity, sprawcy zabrali mu portfel, w którym miał część pieniędzy. W pierwszej instancji skazanych zostało pięć osób. Apelacje złożyły obie strony.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jesienią ub. roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku zapadły nieprawomocne wyroki od czterech do sześciu lat więzienia. Skazani, czterech mężczyzn i kobieta, to mieszkańcy okolic Warszawy, w przeszłości karani; mają też solidarnie zapłacić napadniętemu ponad 11 tys. zł w ramach naprawienia szkody oraz 10 tys. zł zadośćuczynienia.

Prokuratura chciała surowszych kar, obrona - uniewinnienia, bo żadna z osób oskarżonych nie przyznała się. Apelację złożył oskarżyciel oraz obrońcy wszystkich oskarżonych - wynika z informacji uzyskanych przez PAP w sądzie rejonowym. Skargi wpłynęły już do sądu okręgowego, termin sprawy nie jest jeszcze znany.

Do rozboju doszło latem 2021 roku. Według ustaleń śledztwa, wszystko zaczęło się jeszcze w trakcie podróży z Wielkiej Brytanii do Polski późniejszej ofiary i jednego z oskarżonych; mężczyźni znali się. Białostoczanin miał poprosić o pomoc w uniknięciu kłopotów z przewozem dużej ilości gotówki; chodziło o jej rozdzielenie i przeniesienie przez kilka osób podczas odprawy paszportowo-celnej.

Tak doszło do ujawnienia przez niego informacji, że jest to spora suma. Według prokuratury, informacja ta została przekazana przez znajomego późniejszej ofiary innym osobom i zaplanowano napad.

Mężczyzna był śledzony w drodze z Warszawy do Białegostoku. Jak wynikało z aktu oskarżenia, tam na jednym z osiedli został brutalnie pobity przez trzech napastników; sprawcy zdołali zabrać mu pieniądze, które miał przy sobie w portfelu (równowartość w funtach 6,5 tys. zł), ale nie dali rady odebrać mu torby, w której miał znacznie większą gotówkę, bo równowartość 70 tys. zł.

Prokuratura objęła to zarzutem, ale sąd rejonowy uznał jednak, że próby kradzieży torby w ogóle nie było, a sprawcy nastawili się na kradzież portfela, bo prawdopodobnie nie wiedzieli lub nie założyli, że większa gotówka jest właśnie w torbie.

Sąd uznał, że rzeczywiście doszło do "wystawienia" ofiary przez jego znajomego, w planie był napad jeszcze w Warszawie, ale nie było okazji, by go dokonać, dlatego trzej oskarżeni pojechali za mężczyzną do Białegostoku i szukali dogodnego momentu.

Za udział w rozboju zostały skazane nie tylko te trzy osoby, ale też dwie kolejne. Sąd uznał, że nie było pomocnictwem, a udziałem w przestępstwie zarówno wskazanie późniejszej ofiary, jak też działania kobiety, która była kierowcą, przywiozła i zabrała z Białegostoku tych mężczyzn, którzy dokonali napadu.